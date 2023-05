BRVM : Forte baisses de plus de 2% des trois indices phares en début de semaine.

L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a ainsi enregistré une régression de 2,16% à 196,08 points contre 200,40 points la veille.



L’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) enregistre aussi une baisse de 2,27% à 98,01 points contre 100,29 points précédemment.



L’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), enregistre également une contraction de 2,08% à 100,77 points contre 102,91 points précédemment.



Cette forte baisse de ces indices résulte de celle de certains titres figurant au compartiment Prestige notamment Sonatel. Cette valeur enregistrée ainsi une baisse de 9,06% à 15 000 FCFA. Sonatel occupé ainsi la tête du Flop 5 des plus fortes baisses de cours, devant les titres Sitab Côte d’Ivoire (moins 6,98% à 6 000 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 6,92% à 605 FCFA), Oragroup Togo (moins 6,11% à 2 230 FCFA) et Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 5,43% à 2 700 FCFA).



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Uniwax Côte d’Ivoire (plus 7,26% à 665 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 6,28% à 1 945 FCFA), BOA Sénégal (plus 4,00% à 2 600 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 3,45% à 1 200 FCFA) et Bicici Côte d’Ivoire (plus 3,23% à 6 400 FCFA).





Quant à la valeur des transactions, elle a baissé, passant de 771,106 millions la veille à 454,491 millions de FCFA ce 15 mai 2023.



La capitalisation boursière du marché des actions enregistre une forte baisse de 160,703 milliards, passant de 7455,211 milliards de FCFA la veille à 7294,508 milliards de FCFA ce 15 mai 2023.



Celle du marché obligataire connait aussi une baisse de 29,672 milliards à 9900,701 milliards de FCFA contre 9930,373 milliards de FCFA la veille.



Source : Le début de semaine a été morose pour les trois indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) qui ont connu une forte baisse de plus de 2% au terme de la journée de cotation de ce 15 mai 2023.

