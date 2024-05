BRVM : Forte hausse de 1,08% de l’indice BRVM prestige ce 7 mai 2024.

En revanche, on note un repli des deux autres indices. L’indice BRVM Composite a ainsi cédé 0,09% à 218,95 points contre 219,15 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM 30 a enregistré une baisse de 0,22% à 109,70 points contre 109,94 points précédemment.



La valeur des transactions est remontée à 675,333 millions FCFA contre 382,436 millions FCFA la veille.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré un repli de 7,281 milliards, à 8 145,519 milliards de FCFA contre 8 152,812 milliards de FCFA le lundi 6 mai 2024.



Celle du marché obligataire connait un repli de 9,012 milliards, passant de 10 276,025 milliards FCFA la veille à 10 267,013 milliards FCFA ce mardi 7 mai 2024.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Nestlé Côte d’Ivoire (plus 7,46% à 7 630 FCFA), Palm Côte d’Ivoire (plus 4,62% à 6 000 FCFA), Total Sénégal (plus 3,46% à 2 390 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (plus 3,42% à 755 FCFA) et BOA Sénégal (plus 2,67% à 3 850 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, on retrouve les titres Sicable Côte d’Ivoire (moins 7,50% à 925 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (moins 7,36% à 1 070 FCFA), AGL Côte d’Ivoire (moins 7,19% à 1 355 FCFA), ETI Togo (moins 5,88% à 16 FCFA) et Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 1,46% à 675 FCFA).

Oumar Nourou

A l’issue de la séance de cotation de ce mardi 7 mai 2024 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), l’Indice BRVM Prestige a enregistré une forte hausse de 1,08%. Cet indice voit ainsi le nombre de ses points passer de 102,53 la veille à 103,64 ce mardi 7 mai 2024.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Forte-hausse-de-108-d...