BRVM : Forte hausse de 112,501 milliards FCFA de la capitalisation des obligations ce vendredi 20 décembre 2024.

Cette capitalisation est en effet passée de 10 329,507 milliards FCFA la veille à 10 442,008 milliards FCFA ce vendredi 20 décembre 2024. A l’origine de cette hausse, il y a la première cotation des emprunts obligataires de l’état du Burkina Faso dénommés TPBF 6,50% 2024-2029 et TPBF 6,80% 2024-2032 pour un montant de 103,995 milliards FCFA. Dans le but de mobiliser des ressources en vue de financer des investissements inscrits au budget de l’année 2024, l’Etat du Burkina Faso, à travers son Trésor Public, avait émis ces deux emprunts obligataires durant la période du 24 octobre 2024 au 25 novembre 2024. A l’issue de cette opération, 6 589 500 obligations TPBF 6,50% 2024-2029 et 3 810 000 obligations TPBF 6,80% 2024-2032 avaient été souscrites sur le marché financier de l’UEMOA pour un montant de 103 995 000 000 FCFA.



Concernant la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 1,355 milliards FCFA, se situant à 10 018,728 milliards FCFA contre 10 017,373 milliards FCFA le jeudi 19 décembre 2024.



Quant à la valeur totale des transactions, elle s’est établie à 954,398 millions FCFA contre 1,196 milliard FCFA la veille.



L’indice BRVM Composite a enregistré une légère hausse de 0,01% à 274,38 points contre 274,34 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il est resté stationnaire à 137,48 points.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige, il s’est rehaussé de 0,56% à 112,65 points contre 112,02 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Palm Côte d’Ivoire (plus 3,56% à 4 655 FCFA), Loterie Nationale du Benin (plus 2,15% à 5 000 FCFA), BICI Côte d’Ivoire (plus 1,61% à 14 225 FCFA), BOA Mali (plus 1,57% à 1 940 FCFA) et Société Générale Côte d’Ivoire (plus 1,51% à 19 895 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres CFAO Cote d’ivoire (moins 5,00% à 570 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 3,23% à 720 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (moins 1,78% à 2 210 FCFA), SMB Côte d’Ivoire (moins 1,74% à 9 600 FCFA) et SAFCA Côte d’Ivoire (moins 1,37% à 720 FCFA).



Oumar Nourou

La capitalisation boursière du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une forte hausse de 112,501 milliards FCFA à l’issue de la séance de cotation de ce vendredi 20 décembre 2024.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Forte-hausse-de-11250...