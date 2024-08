BRVM : Forte hausse de 123,406 milliards FCFA de la capitalisation du marché des actions en fin de semaine.

Cette capitalisation est passée de 8 854,349 milliards FCFA la veille à 8 977,755 milliards FCFA ce vendredi 2 août 2024. A l’origine de cette hausse, il y a celle de l’indice BRVM composite qui a gagné 1,39% à 241,32 points contre 238,00 points précédemment.



Quant à l’indice BRVM 30, il a enregistré une progression de 1,50% à 120,79 points contre 119,00 points précédemment.



De son côté, l’indice BRVM Prestige est en hausse de 0,14% à 110,87 points contre 110,72 points la veille.



La valeur des transactions s’élevée à 1,109 milliard FCFA contre 743,082 millions FCFA la veille.



La capitalisation du marché obligataire a connu une baisse de 7,406 milliards, passant de 10 325, 131 milliards FCFA la veille à 10 317,725 milliards FCFA.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres ETI Togo (plus 6,25% à 17 FCFA), Orange Côte d’Ivoire (plus 5,64% à 13 385 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (plus 4,83% à 1 520 FCFA), Nestlé Côte d’Ivoire (plus 3,87% à 7 790 FCFA) et SODECI Côte d’Ivoire (plus 3,85% à 5 400 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres SETAO Côte d’Ivoire (moins 5,84% à 725 FCFA), SOGB Côte d’Ivoire (moins 3,51% à 3 850 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 2,69% à 2 170 FCFA), Société Ivoirienne de Banque Côte d’Ivoire (moins 2,16% à 6 350 FCFA) et Onatel Burkina Faso (moins 2,07% à 2 600 FCFA).





Oumar Nourou