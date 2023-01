BRVM : Forte hausse de 51,197 milliards FCFA de la capitalisation du marché des actions

Cette capitalisation s’est établie en effet à 7411,573 milliards de FCFA contre 7360,376 milliards de FCFA la veille.



Celle du marché obligataire s’est en revanche repliée de 6,679 milliards, à 9065,821 milliards de FCFA contre 9072,500 milliards de FCFA le mercredi 25 janvier 2023.



Du côté des indices, c’est une embellie qui est notée. L’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), a ainsi progressé de 0,99% à 98,49 points contre 97,52 points la veille. De son côté, l’indice composite (l’indice général de la Bourse), a évolué de 0,69% à 199,22 points contre 197,85 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a progressé de 0,32% à 100,95 points contre 100,63 points la veille.



La valeur totale des transactions s’est établie à 653,992millions de FCFA contre 749,673 millions de FCFA la veille.



Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SIB Côte d’Ivoire (plus 6,24% à 4 940 FCFA), Oragroup Togo (plus 5,02% à 3 140 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (plus 4,33% à 5 295 FCFA), BOA Sénégal (plus 4,13% à 2 395 FCFA) et ONATEL Burkina Faso (plus 3,65% à 3 410 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres SITAB Côte d’Ivoire (moins 7,46% à 5 740 FCFA), Sicor Côte d’Ivoire (moins 7,04% à 5 740 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 5,56% à 850 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (moins 4,69% à 1 015 FCFA) et Filtisac Côte d’Ivoire (moins 4,29% à 1 340 FCFA).

Oumar Nourou

Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Forte-hausse-de-51197...