BRVM : Forte hausse de plus de 2% des indices BRVM Composite et BRVM 30 ce vendredi 9 août 2024.

Vendredi 9 Août 2024

L’indice BRVM composite a ainsi progressé de 2,38% à 248,54 points contre 242,77 points précédemment.



Quant à l’indice BRVM 30, il a enregistré une progression de 2,57% à 124,74 points contre 121,62 points précédemment.



De son côté, l’indice BRVM Prestige est en hausse de 1,52% à 112,79 points contre 111,10 points la veille.



Cette forte hausse des indices est liée notamment à la performance de certaines valeurs qui opèrent dans le secteur des télécommunications qui ont vu leur cours s’accroitre à la fin de la séance de bourse. Il s’agit en particulier de ONATEL Burkina Faso (+6% à 2 650 FCFA), Sonatel Sénégal (+4,81% à 22 000 FCFA) et Orange Côte d’Ivoire (+4,36% à 14 000 FCFA).



Ces trois sociétés de télécommunications occupent les trois premières places du Top 5 des plus fortes hausses de cours. Elles sont suivies par les titres BOA Côte d’Ivoire (plus 3,49% à 8 745 FCFA) et BOA Bénin (plus 2,86% à 7 200 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres SAPH Côte d’Ivoire (moins 3,45% à 2 800 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (moins 3,45% à 700 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (moins 2,30% à 1 060 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (moins 2,00% à 980 FCFA) et Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 1,75% à 560 FCFA).



En raison de la forte progression de l’indice BRVM C, la capitalisation du marché des actions est en hausse de 214,702 milliards, passant de 9 031,543 milliards FCFA la veille à 9 246,245 milliards FCFA ce vendredi 9 août 2024.



Celle du marché obligataire est aussi en hausse de 5,152 milliards, passant de 10 439,028 milliards FCFA la veille à 10 444,180 milliards FCFA ce vendredi 9 août 2024.



Quant à la valeur des transactions, elle est remontée à 1,144 milliard FCFA contre 761,511 millions FCFA la veille.

Oumar Nourou





