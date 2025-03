BRVM : Fortunes diverses pour les activités du marché ce 26 mars 2025.

La valeur totale des transactions est ainsi passée de 1,533 milliard FCFA la veille à 572,704 millions FCFA ce mercredi 26 mars 2025.



Pour sa part, la capitalisation boursière du marché des actions connait une augmentation de 54,586 milliards, avec une réalisation de 10 705,524 milliards FCFA contre 10 650,938 milliards FCFA la veille.



Quant à celle du marché obligataire, elle est en baisse de 10,498 milliards, passant de 10 550,742 milliards FCFA la veille à 10 540,244 milliards FCFA ce mercredi 26 mars 2025.



Les indices sont tous en vert contrairement à la veille. L’indice composite a ainsi progressé de 0,51% à 285,43 points contre 283,97 points précédemment. Quant à l’indice BRVM 30, il est en hausse de 0,55% à 143,58 contre 142,80 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige a enregistré une augmenté de 0,26% à 121,24 points contre 120,92 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est ainsi occupé respectivement par les titres BOA Niger (plus 4,49% à 2 795 FCFA), Sitab Côte d’Ivoire (plus 4,06% à 9 990 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 3,90% à 1 065 FCFA), Orange Côte d’Ivoire (plus 2,72% à 13 970 FCFA) et Uniwax Côte d’Ivoire (plus 2,53% à 405 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Unilever Côte d’Ivoire (moins 7,46% à 6 575 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (moins 7,38% à 1 255 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (moins 7,03% à 595 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (moins 5,62% à 10 750 FCFA) et NSIA Banque Côte d’Ivoire (moins 4,52% à 8 450 FCFA).



Oumar Nourou