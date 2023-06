BRVM : Fortunes diverses pour les activités du marché ce 7 juin 2023

La valeur des transactions s’est ainsi établie à 273,668 millions de FCFA contre 482,193 millions de FCFA la veille, soit une baisse de 208,525 millions de FCFA.



Concernant la capitalisation du marché des actions, elle connait une hausse de 8,004 milliards, à 7288,874 milliards de FCFA contre 7280,870 milliards de FCFA le 6 juin 2023.



Celle du marché obligataire est stationnaire à 10102,058 milliards de FCFA.



Du côté des trois indices, la situation est contrastée. L’indice composite (l’indice général de la Bourse), a ainsi enregistré une légère progression de 0,11% à 195,92 points contre 195,71 points la veille.



L’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) enregistre la même progression que l’indice composite à 98,43 points contre 98,32 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), a enregistré la plus forte hausse, soit de 0,33% à 101,31 points contre 101,65 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Filtisac Côte d’Ivoire (plus 7,31% à 1 175 FCFA), Oragroup Togo (plus 5,26% à 2 300 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (plus 4,57% à 1 145 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (plus 2,94% à 2 100 FCFA) et Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 2,21% à 695 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres SOGC Côte d’Ivoire (moins 4,00% à 4 800 FCFA), Total Côte d’Ivoire (moins 2,44% à 2 000 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 1,75% à 560 FCFA), Total Sénégal (moins 1,73% à 2 555 FCFA) et Onatel Burkina Faso (moins 1,71% à 2 880 FCFA).



Oumar Nourou

Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Fortunes-diverses-pou...