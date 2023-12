BRVM : Hausse de 125 milliards FCFA de la capitalisation du marché des obligations.

Cette capitalisation est en effet passée de 10203,442 milliards de FCFA la veille à 10 328,069 milliards de FCFA ce 12 décembre 2023. A la base de cette forte augmentation, il y à la première cotation des emprunts obligataires TPCI 5,90% 2023-2028 et TPCI 6,00% 2023-2030 admis au compartiment des obligations de la BRVM. Ces titres avaient été diffuses dans le public au prix de 10 000 FCFA durant la période du 13 juillet au 3 aout 2023 dans le but de financer les investissements prévus dans le budget 2023 de l’Etat de Côte d’Ivoire. A l’issue de l’opérations 4 382 271 obligations TPCI 5,90% 2023-2028 et 8 080 354 obligations TPCI 6,00% 2023-2030 avaient été souscrites sur le marché financier de l’UEMOA pour un montant de 124 626 250 000 FCFA.





Concernant la capitalisation du marché des actions, elle est apparue en hausse de 23,847 milliards, passant de 7796,173 milliards de FCFA la veille à 7820,020 milliards de FCFA ce mardi 12 décembre 2023. Cette situation haussière est induite par l’embellie de l’indice BRVM Composite qui se retrouve avec une progression de 0,31% à 210,20 points contre 209,56 points la veille. De son côté, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), a progressé de 0,35% à 105,81 points contre 105,44 points précédemment.

Quant à l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) il a enregistré une hausse de 0,54% à 99,57 points contre 99,04 points la veille.



La valeur totale des transactions se retrouve en baisse, à 274,099 millions de FCFA contre 704,655 millions de FCFA ce lundi 11 décembre 2023.





Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SOGC Côte d’Ivoire (plus 5,65% à 2 900 FCFA), Total Sénégal (moins 3,95% à 2 500 FCFA), CFAO Sénégal (plus 2,96% à 870 FCFA), Total Côte d’Ivoire (plus 1,69% à 1 800 FCFA) et Sonatel Sénégal (plus 1,44% à 17 245 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres BOA Sénégal (moins 6,39% à 3 225 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 4,35% à 660 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (moins 3,70% à 1 300 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (moins 2,44% à 1 800 FCFA) et NSIA Banque Côte d’Ivoire (moins 1,69% à 5 800 FCFA).



Adou FAYE

