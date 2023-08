BRVM : Hausse de 129,20% des transactions en valeur durant la semaine du 20 au 26 août 2023.

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Août 2023 à 14:58 | | 0 commentaire(s)|

FGI note à cet effet que ces transactions se sont établies à 4,75 milliards FCFA contre 2,07 milliards de FCFA la semaine passée. La SGI précise que la SONATEL représente 26% de cette valeur suivie du titre TOTAL Côte d’Ivoire (21%). <<Au total, signale-t-elle, 19 valeurs sont en hausse contre 21 en baisse, 5 valeurs sont restées constantes.>>



Concernant les transactions en volume, elles sont en baisse, comme la semaine précédente, en s’établissant à 2 384 112 titres échangés contre 840 718 titres. ETI Togo domine une fois de plus les échanges en représentant 50% de ce volume.





Le marché des actions de la BRVM clôture en hausse durant la semaine sous revue avec un BRVM C qui a progressé de 0,25% à 207,67 points et un BRVM 30 de 0,29% à 104,36 points. En revanche, le BRVM Prestige s’est contracté de 1,02% à 103,31 points. <<La performance constatée cette semaine est liée aux progressions enregistrées au niveau des secteurs Finance (+1,15%), Distribution (+0,47%), Transport (+0,33%), Agriculture (+0,21%) et Industrie (+0,13%)>>, a souligné FGI. En revanche, les secteurs Autres Secteurs (-3,81%) et Services Publics (-0,42%) sont en baisse cette semaine.



Au niveau du marché des obligations, il affiche une capitalisation boursière en hausse de 181 millions de FCFA, soit +1,82%. La capitalisation globale de ce marché est de 10 132 milliards FCFA au 25 août 2023. FGI note que l’obligation dénommée PAD 6,60% 2020-2027 représente 89 % des transactions en valeur qui, elles, ont progressé de 951,856% à 5,24 milliards FCFA.



Oumar Nourou





Source : Au terme de la semaine du 20 au 26 août 2023, les transactions en valeur de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont progressé de 129,20%, selon la Revue hebdomadaire de la BRVM, une publication spécialisée de la société de gestion et d’intermédiation (SGI) Finance Gestion Intermédiation (FGI) basée à Dakar.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Hausse-de-12920-des-t...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook