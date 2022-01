BRVM : Hausse de 16,433 milliards de FCFA de la capitalisation des obligations

Cette capitalisation s’est établie à 7297,922 milliards de FCFA contre 7281,922 milliards la veille



Celle des actions se situe à 6104,045 milliards de FCFA contre 6103,908 milliards de FCFA la veille, soit une hausse de 137 millions de FCFA.

La valeur totale des transactions s’est élevée à 283,154 millions de FCFA contre 738,273 millions la veille.

L’indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares), a enregistré une baisse de 0,39% à 155,81 points contre à 156,16 points la veille. Celui du BRVM composite (indice général de la Bourse) est en revanche dans une situation stationnaire à 202,7 points.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est respectivement occupe par les titres BOA Mali (plus 6,06% à 1 400 FCFA), Setao Côte d’Ivoire (plus 5,52% à 860 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (plus 4,55% à 1 1500 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 4,49% à 815 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 3,48% à 595 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres SAFCA Côte d’Ivoire (moins 6,88% à 745 FCFA), Sicor Côte d’Ivoire (moins 5,05% à 4 700 FCFA), ETI Togo (moins 4,55% à 21 FCFA), Servair Abidjan (moins 2,09% à 1 640 FCFA) et Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 1,56% à 945 FCFA).





Oumar Nourou

