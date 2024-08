BRVM : Hausse de 22,052 milliards FCFA de la capitalisation du marché des actions ce jeudi 29 août 2024.

Cette capitalisation du marché des actions est passée de 9 283,234 milliards FCFA la veille à 9 305,286 milliards FCFA ce jeudi 29 août 2024.



Celle du marché des obligations enregistre une baisse de 1,116 milliard, à 10 363,795 milliards FCFA contre 10 369,248 milliards FCFA le mercredi 28 août 2024.



Quant à la valeur des transactions, elle s’est établie à 723,273 millions FCFA contre 1,021 milliard FCFA la veille.



Les indices sont toujours en embellie. C’est ainsi que l’indice composite a gagné 0,64% à 253,51 points contre 251,89 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il a enregistré une hausse de 0,52% à 127,07 points contre 126,41 points précédemment. De son côté, l’indice BRVM Prestige a progressé de 0,27% à 113,44 points contre 113,14 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BICICI Côte d’Ivoire (plus 7,50% à 10 750 FCFA), BOA Burkina Faso (plus 6,70% à 3 900 FCFA), BOA Mali (plus 6,23% à 1 535 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 6,06% à 700 FCFA) et Orange Côte d’Ivoire (plus 2,62% à 14 880 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres BOA Sénégal (moins 33,16% à 3 135 FCFA), ETI Togo (moins 5,88% à 16 FCFA), SOGB Côte d’Ivoire (moins 4,87% à 3 710 FCFA), Palm Côte d’Ivoire (moins 3,61% à 4 800 FCFA) et Société Ivoirienne de banque Côte d’Ivoire (moins 2,36% à 6 000 FCFA).

Oumar Nourou