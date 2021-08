BRVM : Hausse de 26,558 milliards de FCFA de la capitalisation boursière des actions

Cette capitalisation est ainsi passée de 5083,487 milliards de FCFA la veille à contre 5110,045 milliards de FCFA a l’issue de la journée de cotation du 11 août. Cette situation est occasionnée par l’embellie des indices en fin de journée. L’indice BRVM 10 (l’indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a ainsi enregistré une hausse de 0,23% à 136,76 points contre 136,44 points la veille. De son côté, l’indice BRVM Composite (l’indice général de la Bourse) a gagné 0,52% à 169,80 points contre 168,92 points la veille.



Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle s’est élevée à 6768,610 milliards de FCFA contre 6767,910 milliards de FCFA la veille, soit une hausse de 0,7 milliard FCFA.



La valeur totale des transactions s’est établie à 186,573 millions de FCFA contre 633,029 millions FCFA la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Solibra Côte d’Ivoire (plus 7,50% à 105 350 FCFA), BOA Sénégal (plus 3,81% à 2 180 FCFA), BICICI Côte d’Ivoire (plus 3,34% à 6 195 FCFA), BOA Côte d’Ivoire (plus 2,37% à 3 895 FCFA) et BOA Niger (plus 2,36% à 3 900 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Sicor Côte d’Ivoire (moins 7,50% à 4 935 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 7,25% à 320 FCFA), Crown SIEM Côte d’Ivoire (moins 6,31% à 520 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (moins 5,56% à 1 700 FCFA) et Filtisac Côte d’Ivoire (moins 1,85% à 1 855 FCFA).

Oumar Nourou









