BRVM : Hausse de 42,61 milliards FCfa de la capitalisation boursière du marché des obligations, ce 25 mars 2025

Cette capitalisation est en effet passée de 10 508,132 milliards FCFA le lundi 24 mars 2025 à 10 550,742 milliards FCFA. A l’origine de cette hausse, il y a la première cotation des emprunts obligataires TPCI 5,90% 2024-2029 et TPCI 6,00% 2024-2031 admis au compartiment des obligations de la BRVM.



Dans le but de financer les investissements prévus au budget au titre de l’année 2024, l’état ivoirien, à travers la direction générale des financements, avait émis deux emprunts obligataires intitulés TPCI 5,90% 2024-2029 et TPCI 6,00% 2024-2031.



La diffusion de ces titres dans le public a eu lieu du 25 octobre au 13 novembre au prix de 9 700 FCFA pour l’emprunt TPCI 5,90% 2024-2029 et 9 600 FCFA pour l’emprunt TPCI 6,00% 2024-2031.



A l’issue de l’opération, 1 675 805 obligations TPCI 5,90% 2024-2029 et 2 992 544 obligations TPCI 6,00% 2024-2031 ont été souscrites sur le marché financier de l’UEMOA pour un montant de 44,983 milliards FCFA.



La capitalisation boursière du marché des actions connait pour sa part une baisse de 18,837 milliards, à 10 650,938 milliards FCFA contre 10 669,775 milliards FCFA la veille.



Quant à la valeur totale des transactions, elle se situe désormais au- dessus du milliard FCFA, avec une réalisation de 1,533 milliard FCFA contre 932,932 millions FCFA la veille.



Les indices sont à nouveau en baisse. L’indice composite a ainsi cédé 0,18% à 283,97 points contre 284,48 points précédemment. Quant à l’indice BRVM 30, il a aussi régressé de 0,10% à 142,80 contre 142,95 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige a enregistré une baisse de 0,45% à 120,92 points contre 121,47 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est ainsi occupé respectivement par les titres ETI Togo (plus 6,67% à 16 FCFA), Orange Côte d’Ivoire (plus 2,26% à 13 600 FCFA), Société Ivoirienne de Banque Côte d’Ivoire (plus 1,14% à 4 450 FCFA), SOGB Côte d’Ivoire (plus 0,83% à 5 445 FCFA) et Oragroup Togo (plus 0,31% à 1 595 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Unilever Côte d’Ivoire (moins 5,89% à 7 105 FCFA), BOA Mali (moins 4,13% à 2 320 FCFA) Sitab Côte d’Ivoire (moins 4,00% à 9 600 FCFA) Total Côte d’Ivoire (moins 3,05% à 3 495 FCFA) et ONATEL Burkina Faso (moins 3,04% à 400 FCFA).



Oumar Nourou