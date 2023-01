BRVM : Hausse de 48,239 milliards FCfa de la capitalisation du marché des obligations ce 27 janvier 2023.

Cette capitalisation est en effet passée de 9065,821 milliards de FCFA la veille à 9114,060 milliards de FCFA à l’issue de la séance de cotation de ce 27 janvier 2023. A la base de cette augmentation, il y a la première cotation des 5.500.000 obligations issues de l’emprunt obligataire dénommé <<Trésor Public du Niger 6,15% 2022-2034>> admis au compartiment des obligations de la BRVM avec un cours de référence de 10 000 FCFA.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, il a enregistré une baisse de 25,956 milliards, passant de 7411,573 milliards de FCFA la veille à 7385,617 milliards de FCFA ce vendredi 27 janvier 2023.



La valeur totale des transactions est remontée d’un cran, s’établissant à 850,657millions de FCFA contre 653,992 millions de FCFA la veille.



En ce qui les concerne, tous les indices sont en zone rouge avec des baisses variables. L’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), a ainsi régressé de 0,46% à 98,04 points contre 98,49 points la veille. De son côté, l’indice composite (l’indice général de la Bourse), a cédé 0,35% à 198,52 points contre 199,22 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a perdu 0,50% à 100,45 points contre 100,95 points la veille.



Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Sénégal (plus 6,08% à 2 540 FCFA), BOA Niger (plus 5,66% à 5 690 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (plus 4,93% à 1 065 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 2,19% à 700 FCFA) et Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 1,92% à 795 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Crown SIEM Côte d’Ivoire (moins 7,30% à 635 FCFA), SOGB Côte d’Ivoire (moins 6,69% à 5 300 FCFA), ONATEL Burkina Faso (moins 6,01% à 3 205 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 5,88% à 800 FCFA) et Filtisac Côte d’Ivoire (moins 4,48% à 1 280 FCFA).



Oumar Nourou





