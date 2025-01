BRVM : Hausse de 61,846 milliards FCFA de la capitalisation globale ce mardi 28 janvier 2025.

Cette capitalisation s’est en effet établie à 20 793,897 milliards FCFA contre 20 732,051 milliards FCFA la veille. Cette hausse est le fait principalement de celle de la capitalisation du marché des actions. En effet, celle-ci a enregistré une augmentation de 68,178 milliards avec une réalisation qui passe de 10 187,969 milliards FCFA la veille à 10 256,147 milliards FCFA ce mardi 28 janvier 2025. Pour sa part, la capitalisation du marché des obligations est en baisse de 6,332 milliards à 10 537,750 milliards FCFA contre 10 544,082 milliards FCFA le lundi 27 janvier 2025.



La valeur totale des transactions est toujours en baisse se situant à 292,165 millions FCFA contre 391,195 millions FCFA la veille.



Du côté des indices, on note une embellie. L’indice BRVM Composite a ainsi gagné 0,67% à 278,16 points contre 276,31 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM 30 connait une hausse plus importante de 0,73% à 140,08 points contre 139,06 points précédemment. La plus faible progression est celle de l’indice BRVM Prestige avec + 0,04% à 114,84 points contre 114,79points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d’Ivoire (plus 7,32% à 440 FCFA), Solibra Côte d’Ivoire (plus 7,27% à 13 945 FCFA), ETI Togo (plus 6,67% à 16 FCFA), BICICI Côte d’Ivoire (plus 6,60% à 15 990 FCFA) et SODECI Côte d’Ivoire (plus 3,57% à 5 800 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres SICOR Côte d’Ivoire (moins 7,39% à 3 945 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 5,02% à 3 025 FCFA), BOA Niger (moins 4,35% à 2 200 FCFA), Palm Côte d’Ivoire (moins 3,54% à 4 500 FCFA) et AGL Côte d’Ivoire (moins 3,46% à 1 255 FCFA).

Oumar Nourou