BRVM : Hausse de plus de 24 000 FCFA du cours du titre Solibra en quatre journées de cotation

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Octobre 2021

De 102 000 FCFA le vendredi 22 octobre 2021, le cours de l’action Solibra a atteint 126 710 FCFA au terme de la séance de cotation de ce mercredi 27 octobre 2021, après être passé à109 650 FCFA le lundi 25 octobre et 117 870 FCFA le mardi 26 octobre. Les investisseurs ont ainsi positivement sanctionné les bons résultats semestriels de cette société de limonaderie et brasserie. En effet la SOLIBRA a vu son résultat net fortement augmenter de 7,836 milliards FCFA, se situant à 15,607 milliards FCFA 30 juin 2021.



Solibra occupe la tête du TOP 5 des plus fortes hausses de cours avec 7,50%. Elle est suivie respectivement par les titres BOA Mali (plus 7,14% à 1 800 FCFA), BOA Niger (plus 6,9% à 5030 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (plus 6,75% à 1 740 FCFA) et BO Côte d’Ivoire (plus 6,06% à 4 900 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Bolloré Côte d’Ivoire (moins 7,42% à 2 245 FCFA), BICICI Côte d’Ivoire (moins 6,25% à 6 000 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 4,76% à 500 FCFA), Nestlé Côte d’Ivoire (moins 4,65% à 5 330 FCFA) et Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 3,61% à 1 200 FCFA).



La valeur totale des transactions s’est située à 2,815 milliards FCFA contre à 2,613 milliards FCFA la veille.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 8,858 milliards, passant de 5766,074 milliards FCFA la veille à 5774,932 milliards FCFA ce mercredi 27 octobre 2021.



Celle des obligations a enregistré une baisse de 0,9 milliard FCFA à 7070,433 milliards FCFA contre 7071,333 milliards FCFA la veille.



L’indice BRVM 10 a enregistré une légère baisse de 0,02% à 146,78 points contre 146,81 points la veille. Quant à l’indice BRVM Composite, il a enregistré une progression de 0,15% à 191,96 points contre 191,67 points précédemment.

Source : Le cours du titre Solibra Côte d'Ivoire a enregistré une hausse de 24 710 FCFA en quatre journées de cotation successive à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

