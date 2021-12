BRVM : Hausse de près de 32 milliards FCFA de la capitalisation des actions

Cette capitalisation est en effet passée de 5873,595 milliards de FCFA la veille à 5905,405 milliards de FCFA à la fin de la journée du 16 décembre.



Celle du marché obligataire s’est, pour sa part, repliée de 746 millions de FCFA, à 7059,429milliards de FCFA contre 7060,175 milliards de FCFA la veille.



De son côté, la valeur totale des transactions s’est repliée, s’établissant à 1,019 milliard de FCFA contre 31,034 milliards de FCFA la veille.



L ’indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares) a progressé de 0,43% à 148,37 points contre 147,74 points la veille. De son côté, l’indice BRVM Composite (indice général de la Bourse) s’est rehaussé de 0,54% à 196,30 points contre 195,24 points la veille.





Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SICOR Côte d’Ivoire (plus 7,46% à 5 115 FCFA), BOA Côte d’Ivoire (plus 7,45% à 5 695 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 7,27% à 885 FCFA), Société Générale Côte d’Ivoire (plus 5,72% à 11 000 FCFA) et Crown Siem Côte d’Ivoire (plus 5,51% à 670 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres SMB Côte d’Ivoire (moins 2,94% à 6 600 FCFA), BOA Mali (moins 1,94% à 1 520 FCFA), Ecobank Côte d’Ivoire (moins 1,80% à 4 900 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (moins 1,70% à 5 200 FCFA) et Palm Côte d’Ivoire (moins 1,57% à 6 595CFA).





Oumar Nourou

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une hausse de 31,81milliards de FCFA au terme de la séance de cotation de ce jeudi 16 décembre 2021.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Hausse-de-pres-de-32-...