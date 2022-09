BRVM : Hausse hebdomadaire de 1,31% de la capitalisation boursière globale La capitalisation boursière globale de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une hausse de 1,31% au terme de la semaine du 19 au 23 septembre 2022 par rapport à la semaine précédente, selon la Revue Hebdomadaire, une publication de la Société de gestion et d’intermédiation (SGI) CGF Bourse basée à Dakar.



Cette capitalisation est passée de 14 323 milliards de FCFA le 19 septembre 2022 à 14 510 milliards de FCFA le 23 septembre 2022.

La même tendance haussière est notée concernant le rendement moyen du marché qui s’est établi à 7,22% contre 7,14% le 19 septembre.

En revanche, CGF Bourse signale une baisse du Price Earning Ratio (PER) qui se situé à 8,11 contre 8,27 le 19 septembre 2022.



Au niveau du marché des actions, CGF Bourse note dans sa publication que la plus forte hausse hebdomadaire est à l’actif de la société ALIOS FINANCE Côte d’Ivoire avec +13,57%. << Le titre SAFCA efface ses pertes de la semaine dernière (-12,72%) grâce à la bonne dynamique du volume transigé (76 218 titres échangés cette semaine contre 1 491 titres échangés la semaine précédente)>>, analyse la SGI. Elle ajoute que l’action de la SAFCA a enregistré une contreperformance de 9,26% entre le 31 mars (1 080 FCFA) et le 30 juin (980 FCFA).



En revanche, la plus forte baisse hebdomadaire est réalisée par ORAGROUP SA Togo (-8,25%). A ce niveau, la Revue hebdomadaire note une forte hausse du volume de titres transigés durant la semaine sous revue avec 4 800 titres échangés contre 170 titres échangés la semaine dernière. <<Ainsi, souligne CGF Bourse, depuis le début du mois, le titre a régressé de 9,61% entre le 01 septembre (4 060 FCFA) et le 23 septembre (3 670 FCFA) en raison des prises de bénéfices des investisseurs.>>



Le compartiment obligataire de la BRVM a clôturé la semaine avec une capitalisation boursière de 8 283 milliards FCFA au 23 septembre contre 8 178 milliards FCFA au 19 septembre, soit une hausse de 1,29%. Selon CGF Bourse, cette progression de la capitalisation boursière du marché se justifie par la première cotation du titre dénommé BIDC.O7 – BIDC-EBID 5,90% 2022-2029 » pour une capitalisation boursière de 120 milliards de Francs CFA.



Au terme de cette semaine, la valeur hebdomadaire transigée s’est établie à 25,49 milliards FCFA contre 370 millions FCFA la semaine précédente, soit une hausse de 6 788 %. Les transactions du marché portent principalement sur 1 500 000 et 1 000 000 titres transigés le 23 septembre pour des montants respectifs de 14,92 milliards FCFA et 10 milliards FCFA sur les emprunts obligataires dénommés « TPCI.O70 – TPCI 5,75% 2022-2037 » ; « TPCI.O71 – TPCI 5,65% 2022-2032 »



Sur la période du 19 août au 23 septembre 2022, les émetteurs ont sollicité le marché monétaire de l’UMOA pour un montant global de 145 milliards FCFA. Le marché a offert 187,77 milliards FCFA, soit un taux de couverture global de 129,5%. Les émetteurs ont retenu un montant de 135,74 milliards FCFA pour un taux d’absorption de 72,3% et une couverture des besoins initiaux de 93,6%. Selon la SGI, l’émission la plus prisée sur la semaine a été celle de l’émission d’Obligations de Relance du trésor du SENEGAL pour un taux de couverture de 129,7% avec un montant global proposé de 38,92 milliards FCFA.



