BRVM : L’action BOA Bénin présente un taux de rendement de 10,03%.

Dans cette publication qui couvre la semaine du 20 au 24 mars 2023, la SGI sénégalaise note que ce taux de rendement est <<largement supérieur au rendement moyen du marché qui s’élève à 7,50%.>> Invictus précise par ailleurs que le titre BOA Bénin a évolué de 5,04% en 2023.



A l’issue de l’exercice comptable 2022, le produit net bancaire (PNB) de BOA Bénin a légèrement progressé de 2,55%, passant de 45,25 milliards FCFA à 46,41 milliards FCFA.



Selon Invictus, cette faible évolution est due à la stagnation des crédits à la clientèle et des ressources collectées. Les reprises sur provision de 3,67 milliards FCFA couplée à une réduction des pertes nettes sur actifs immobilisés de 985,6 millions FCFA ont permis à BOA Bénin d’améliorer son résultat net de 14,88% en 2022 à 19,14 milliards FCFA.

Le top management de la banque a décidé d’affecter aux actionnaires 70% du bénéfice réalisé soit un dividende net de 627 FCFA par action.



Selon Invictus Capital, la BOA Bénin est un acteur prépondérant du secteur bancaire béninois. Elle dispose ainsi d’une forte implication dans le financement de l'économie, en particulier les activités agricoles et portuaires. <<Avec un réseau de succursales et de DAB dans tout le pays, souligne Invictus dans sa Revue, BOA Bénin fournit un accès pratique à ses clients pour leurs besoins bancaires et s'engage également à soutenir le développement social et économique du pays à travers des initiatives d'inclusion financière et de soutien à l'entrepreneuriat local, ainsi que l'investissement dans des projets d'énergie renouvelable>>.



Dans sa publication, Invictus relève une variation hebdomadaire de 1,32% de la capitalisation boursière du marché des actions à 7566,066 milliards FCFA. Sur ce marché, les valeurs transigées connaissent aussi une baisse de 8,39% à 2,204 milliards FCFA.

Quant à la capitalisation boursière du marché obligataire, elle enregistre une baisse hebdomadaire de 0,48% à 10 099,680 milliards FCFA. Sur ce marché, les valeurs transigées sont en forte hausse de 238,78% à 717,511 millions FCFA.



