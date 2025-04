BRVM : L’action Bernabé Côte d’Ivoire à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours avec 6,94% ce mardi 15 avril 2025.

Le cours de cette action est ainsi passé de 865 FCFA la veille à 925 FCFA ce 15 avril 2025, soit une augmentation de 60 FCFA. Au 3eme trimestre 2024, la société Bernabé Côte d’Ivoire avait réalisé un résultat net déficitaire de -31,575 millions FCFA contre un résultat net bénéficiaire de 454,466 millions FCFA au 3eme trimestre 2023, soit une baisse de -107%. Il faut noter que cette entreprise n’a pas encore publié ses états financiers complets de 2024.



En dehors de Bernabé Côte d’Ivoire, le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres Palm Côte d’Ivoire (plus 6,19% à 6 000 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (plus 4,17% à 500 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’Electricité Côte d’Ivoire (plus 3,75% à 2 490 FCFA) et BOA Mali (plus 3,27% à 2 685 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 7,26% à 575 FCFA), Total Côte d’Ivoire (moins 5,06% à 3 750 FCFA), Solibra Côte d’Ivoire (moins 3,54% à 13 500 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 2,70% à 900 FCFA) et Sicable Côte d’Ivoire (moins 2,55% à 1 340 FCFA).



La valeur totale des transactions s’est établie à 468,013 millions FCFA contre 975,500 millions FCFA la veille.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle s’est encore repliée de 22,554 milliards, s’établissant à 10 748,902 milliards FCFA contre 10 771,456 milliards FCFA la veille. Celle du marché des obligations est en aussi en baisse de 1,097 milliard, passant de 10 458,759 milliards FCFA la veille à 10 457,662 milliards FCFA ce 15 avril 2025.



L’indice BRVM Composite s’est replié de 0,21% à 286,59 points contre 287,19 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il a aussi régressé de 0,15% à 144,44 points contre 144,66 points précédemment. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige a cédé 0,19% à 121,80 points contre 122,03 points la veille.



