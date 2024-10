BRVM : L’action SOLIBRA Côte d'Ivoire enregistre une performance hebdomadaire de 32,24%.

Selon cette publication cette performance fait suite à son fractionnement intervenu lors de la séance du 30 septembre 2024, divisant le cours de l’action par 10 et portant le nombre de titres détenus par les porteurs à 10 actions nouvelles contre 1 action ancienne. Ainsi, le nombre de transactions réalisées durant la semaine sur l’action SOLIBRA CI a été porté à 15 445 titres contre 154 titres échangés durant la semaine précédente. CGF Bourse rappelle que la société n’a pas encore publié de rapport d’activités concernant son exercice 2024. À fin 2023, son résultat net était en forte progression de 1 138,62% à 15,08 milliards FCFA contre 154 millions FCFA au 31 décembre 2022.



Le Top 3 des plus fortes hausses hebdomadaires de cours établi par CGF Bourse place ainsi Solibra en tête (plus 32,24% à 13 505 FCFA), suivie de Bernabé Côte d’Ivoire (plus 14,43% à 1 150 FCFA) et BOA Côte d’Ivoire (plus 14,42% à 9 600 FCFA).



L’action de la holding bancaire ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED (ETI) Togo a baissé de 5,88% à la fin de cette semaine de cotation avec 2,46 millions titres échangés contre 1,32 million de titres échangés une semaine plus tôt sous le poids des vendeurs. La SGI note dans sa publication que cette société a réalisé un bénéfice net en hausse de 5,34% au premier semestre 2024 et n’a pas distribué de dividendes pour le compte de son exercice clos au 31 décembre 2023.



ETI Togo occupe la tête du Flop 3 des plus fortes baisses hebdomadaires de cours (moins 5,88% à 16 FCFA) suivie respectivement par SICOR Côte d’Ivoire (moins 5,83% à 2 825 FCFA) et Servair Abidjan (moins 5,78% à 2 200 FCFA).



Dans sa publication, CGF Bourse note que le compartiment obligataire du marché financier sous-régional a clôturé la semaine du 30 septembre au 04 octobre 2024 avec une capitalisation boursière de 10 619,34 milliards FCFA contre une capitalisation de 10 502,79 milliards FCFA au 27 septembre 2024, soit une progression de 1,11%. « Cette progression se justifie essentiellement par la première cotation des obligations « TPCI.O89 - TPCI 5,90% 2024-2029 » et « TPCI.O90 - TPCI 6,00% 2024-2031 » pour une capitalisation globale de 179,07 milliards FCFA », souligne la SGI.



Au terme de cette semaine sous revue, la valeur hebdomadaire transigée s’est établie à 4,89 milliards FCFA contre 1,34 milliard FCFA la semaine précédente soit une progression de 263,19% de la valeur globale transigée sur les emprunts obligataires cotés. Les échanges sur le marché ont principalement concerné 200 000 titres de l’emprunt obligataire « TPCI.O61 - TPCI 5,90% 2021-2031 » pour une valeur de 2 milliards FCFA transigée.



La capitalisation boursière globale de la BRVM a connu une variation hebdomadaire de 0,40% à 20 211,94 milliards FCFA.



Le Price Earning Ratio (PER) du marché se situe à 10,33x le 4 octobre contre 10,49x le 30 septembre 2024.



Quant au rendement moyen du marché, il est passé de 8,32% le 30 septembre 2024 à 8,86% le 4 octobre 2024.

Oumar Nourou





Source : L'action SOLIBRA (Société de Limonaderies et Boissons Rafraichissantes d'Afrique) Côte d'Ivoire a enregistré une performance de 32,24% durant la semaine du 30 septembre au 4 octobre 2024, selon la Revue Hebdomadaire, une publication spécialisée de la société de gestion et d'intermédiation (SGI) CGF Bourse basée à Dakar.

