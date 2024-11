BRVM : L’action Solibra Côte d’Ivoire enregistré la meilleure performance hebdomadaire du marché des actions.

Selon CGF bourse, cette performance fait suite à <<un exploit de 27,86% enregistré entre les séances du 14 et du 22 novembre 2024 portée par des achats de 2 420 titres réalisés sur la semaine comparé à 786 actions échangées durant la semaine précédente.>> La SGI rappelle dans sa revue que la société SOLIBRA a publié son rapport d’activités au premier semestre 2024 et son résultat net est en régression de 8,2% à 10 milliards FCFA comparé à 11 milliards FCFA enregistré au premier semestre 2023.



SOLIBRA Côte d’Ivoire occupe la tête du Top3 des plus fortes hausses de cours (+27,86% à 14 960 FCFA) devant SOGB Côte d’Ivoire (+9,52% à 4 600 FCFA) et ETI Togo (+6,67% à 16 FCFA).



En revanche, la plus forte baisse hebdomadaire de cours est celle de la Société d’Etudes et de Travaux de l’Afrique de l’Ouest (SETAO) Côte d’Ivoire avec -16,92%. Selon CGF Bourse, l’action de la SETAO tombe de son piédestal et retrouve son niveau d’il y a deux semaines après avoir rebondi de 16,07% durant la semaine précédente. <<Ainsi, souligné la SGI, 2 237 actions de la société ont été échangées durant la semaine comparé à 229 titres transigés durant la semaine de cotation précédente.>> Le résultat net publié par la société au troisième trimestre 2024 est déficitaire de 611 millions FCFA contre une perte nette de 1,6 milliard FCFA enregistrée au troisième trimestre 2023.



Le Flop des plus fortes baisses hebdomadaire de cours est occupé par les titres SETAO Côte d’Ivoire (-16,92% à 540 FCFA), BOA Sénégal (-12,95% à 3 395 FCFA) et SMB Côte d’Ivoire (-6,67% à 9 790 FCFA).



Le compartiment obligataire du marché financier sous-régional a clôturé la semaine sous revue par une capitalisation boursière de 10 464,45 milliards FCFA contre 10 504,16 milliards FCFA au 15 novembre 2024, en régression de 0,38%. Selon CGF Bourse, cette régression se justifie essentiellement par le remboursement partiel de capital de l’obligation « TPCI.O57 - TPCI 5,80% 2020-2027 ».



Au terme de cette semaine, la valeur hebdomadaire transigée s’est établie à 76,38 milliards FCFA contre 339,09 millions FCFA la semaine précédente soit une hausse de 76,04 milliards FCFA de la valeur globale transigée sur les emprunts obligataires cotés. Les échanges sur le marché ont principalement concerné 14 lignes TPCI pour une valeur globale de 75,73 milliards FCFA.



La capitalisation boursière globale connait une progression de 1,60% à 20 569,94 milliards FCFA contre 20 245,50 milliards FCFA la semaine précédente.



Quant au Price Earning Ratio (PER) du marché, il se situe à 11,17x contre 11,09x le 15 novembre 2024. De son côté, le rendement moyen pondéré du marché, il suit la même tendance haussière, passant de 7,72% le 15 novembre 2024 à 8,79% le 22 novembre 2024.



Oumar Nourou





Source : L'action de la Société de Limonaderies et de Boissons Rafraichissantes d'Afrique (SOLIBRA) a enregistré la meilleure performance du marché des actions durant la semaine du 18 au 22 novembre 2024, selon la Revue Hebdomadaire, une publication spécialisée de la Société de gestion et d'intermédiation (SGI) CGF Bourse basée à Dakar.

