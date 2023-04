BRVM : L’action Tractafric Motors Côte d’Ivoire réalise la meilleure performance sur le marché des actions ce 3 avril 2023.

Le cours de cette valeur est passé de 2 900 FCFA la veille à 3 3105 FCFA ce 3 avril 2023, soit une augmentation de 205 FCFA. Tractafric Motors Côte d’Ivoire figure ainsi à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours, suivie respectivement par Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 5,97% à 710 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 3,90% à 2 000 FCFA), Société de caoutchouc de Grand Bereby Côte d’Ivoire (plus 3,33% à 5 580 FCFA) et Oragroup Togo (plus 2,73% à 2 825 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Filtisac Côte d’Ivoire (moins 7,11% à 1 110 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (moins 5,19% à 730 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (moins 4,62% à 4 960 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (moins 3,90% à 8 500 FCFA) et Unilever Côte d’Ivoire (moins 3,13% à 6 800 FCFA).



La valeur des transactions se situe à 679,480 millions de FCFA contre 1,211 milliard de FCFA la veille.



Quant à la capitalisation du marché des actions, elle enregistre une baisse de 21,468 milliards, à 7441,843 milliards de FCFA contre 7463,311 milliards de FCFA le 31 mars 2023.



Celle du marché des obligations est en baisse de 12,459 milliards, passant de 10 074,446 milliards de FCFA la veille à 10 061,987 milliards de FCFA ce 3 avril 2023.



La série de baisses des indices continue encore. L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a ainsi enregistré un repli de 0,28% à 200,04 points contre 200,61 points la veille.



Pour sa part, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) a cédé 0,32% à 100,17 points contre 100,49 points précédemment.



Quant à l’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), il a enregistré un repli de 0,26% à 102,65 points contre 102,92 points la veille.



Oumar Nourou

