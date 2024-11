BRVM : L’action du titre BICI Côte d’Ivoire réalise la meilleure performance hebdomadaire du marché des actions.

<<Cette performance qui vient propulser le titre à son niveau le plus élevé jamais enregistré (12 000 FCFA) fait suite à la publication du rapport d’activités du premier semestre 2024 de la société dont les performances financières sont ressorties meilleures qu’il y a un an avec un bénéfice net d’impôts en hausse de 57,83% à 11,41 milliards FCFA contre 7,23 milliards FCFA au premier semestre 2023>>, souligne CGF Bourse. Selon la SGI, le volume des transactions sur l'action a augmenté de 730%, avec 6 439 actions échangées durant la semaine sous revue comparé à 776 titres transigés la semaine précédente.



La tête du Top3 des plus fortes hausses hebdomadaires de cours de CGF Bourse est ainsi occupé par BICI Côte d’Ivoire (plus 11,06% à 12 000 FCFA), suivie par Filtisac Côte d’Ivoire (plus 5,38% à 1 470 FCFA) et SAPH Côte d’Ivoire (plus 4,47% à 4 445 FCFA).



Au niveau des contreperformances, la plus forte baisse hebdomadaire de cours est réalisée par le titre SETAO (Société d’Etudes et de Travaux de l’Afrique de l’Ouest) Côte d’Ivoire. Selon CGF Bourse, l’action de la filiale du groupe français Bouygues a perdu 13,85% sur sa capitalisation boursière durant la semaine écoulée en réponse aux mauvaises performances financières et au manque d’activité enregistrées par la société au troisième trimestre de l’exercice 2024.



Le résultat net publié par la société au troisième trimestre 2024 est ainsi déficitaire de 611 millions FCFA contre une perte nette de 1,6 milliard FCFA enregistrée au troisième trimestre 2023.



Le Flop3 des plus fortes baisses hebdomadaires de cours est occupé par les titres SETAO Côte d’Ivoire (moins 13,85% à 560 FCFA), SMB Côte d’Ivoire (moins 10,06% à 11 000 FCFA) et Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 9,09% à 2 000 FCFA).



Le compartiment obligataire du marché financier sous-régional a clôturé la semaine du 04 au 08 novembre 2024 par une capitalisation boursière de 10 518,88 milliards FCFA contre une capitalisation de 10 549,13 milliards FCFA au 01 novembre 2024, en régression de 0,29%. CGF Bourse note dans sa publication que cette régression se justifie essentiellement par le remboursement partiel de capital des lignes obligataires « TPCI.O66 - TPCI 5,90% 2021-2031 » et « TPBF.O8 - TPBF 6,50% 2019-2027 », et par la baisse des prix des obligations « FNSBC.O1 - FCTC NSIA BANQUE 7% 2020-2025 » (-7,21%) et « ORGT.O2 - ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028 » (-2,33%).



Au terme de la semaine sous revue, la valeur hebdomadaire transigée s’est établie à 990,37 millions FCFA contre 468,31 millions FCFA la semaine précédente, soit une baisse de 522,06 millions FCFA (-111,48%) de la valeur globale transigée sur les emprunts obligataires cotés. Selon CGF Bourse, les échanges sur le marché ont principalement concerné 74 230 titres de l’emprunt obligataire « EOM.O6 - ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027 » pour une valeur globale de 573,06 millions FCFA transigée.



La capitalisation boursière globale de la BRVM a enregistré une baisse de 0,16% à 20 360,68 milliards FCFA contre 20 393,39 milliards FCFA le 1er novembre 2024.



Quant au PER du marché, il est passé de 10,65x le 1er novembre à 10,79x le 8 novembre 2024. La même tendance est notée concernant le rendement moyen du marché qui passe durant cette période de 8,25% à 8,49%.



Oumar Nourou



Source : https://www.lejecos.com/BRVM-L-action-du-titre-BIC...