BRVM : L’action du titre Sicable Côte d’Ivoire affiche un rendement de 5,77%.

Dans sa publication couvrant la semaine du 20 au 26 mars 2023, que dans un contexte marqué par une baisse du coût des intrants tels que le cuivre et l’aluminium, SICABLE Côte d’Ivoire a annoncé un résultat net de 1,075 milliards FCFA au terme de l’exercice 2022, soit une hausse de 2581,61% par rapport à la même période l’année précédente. Dans le même sillage, la valeur ajoutée et le résultat d’exploitation progressent respectivement de 20,95% et 159,7% en glissement annuel. En revanche le chiffre d’affaires s’est contracté de 13,42% à 16,48 milliards FCFA, en dépit d’une bonne orientation des ventes de produits fabriqués et services.



Durant la période sous revue, FGI signale que le marché des actions a clôturé en baisse avec un BRVM C qui s’est contracté de 1,32% à 203,38 points, un BRVM 30 de 0,99% à 102,26 points et un BRVM Prestige de 0,56% à 106,18 points. <<La contreperformance constatée cette semaine est liée aux baisses enregistrées au niveau de tous les indices sectoriels à l’exception des secteurs Distribution et Industrie qui ont enregistré des hausses respectives de 0,03% et 0,18%>>, analyse la SGI. En revanche, elle note que les secteurs Autres Secteurs (-8,3%), Services Publics (-2,37%), Transport (-1,65%), Finance (-0,59%)et Agriculture (-0,48%) sont tous en piètre forme durant la période étudiée.



Quant aux transactions en volume, elles sont en baisse, contrairement à la semaine précédente, en s’établissant à 3 585 919 titres échangés contre 6 998 018 titres. ETI Togo domine les échanges en représentant 88 % de ce volume. En valeur, les transactions ont baissé de 8,39% à 2,20 milliards FCFA contre 2,41 milliards de FCFA la semaine passée.

En valeur, SONATEL a représenté 23% des transactions.



<<Au total, souligne FGI, 10 valeurs sont en hausse contre 29 en baisse, 6 valeurs sont restées constantes.>>



Le marché des obligations de la BRVM affiche, quant à lui, une capitalisation boursière en baisse de 49 millions de FCFA, soit -0,49 %. La capitalisation globale des obligations est de 10 100 milliards FCFA au 24 mars 2023. L’obligation au symbole TPNE.O6 représente 70% des transactions en valeur qui, elles, ont progressé de 238,78 % à 717,51 millions FCFA.



Oumar Nourou

Au vu de sa solide performance financière en 2022, le management de la Société Ivoirienne de Câbles (SICABLE) prévoit distribuer à ses actionnaires un dividende net par action s'élevant à 69 FCFA, soit un rendement de 5,77% au cours de 1 195 FCFA, selon la Revue Hebdomadaire de la BRVM, une publication spécialisée de la société de gestion d'intermédiation (SGI) Finance Gestion Intermédiation (FGI) basée à Dakar.