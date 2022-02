BRVM : La Bourse se met au vert en fin de semaine.

L’indice composite a en effet gagné 0,55% à 207,26 points contre 206,12 points précédemment. Pour sa part, l’indice BRVM 10, a gagné de 0,05% à 157,61 points contre 157,53 points la veille.



La valeur totale des transactions s’est amoindrie, passant de 3,406 milliards de FCFA à la fin de la séance de cotation du jeudi 10 février 2022 à 1,504 milliards de FCFA ce vendredi 11 février 2022.



La capitalisation boursière du marché des actions a, de son côté, enregistré une augmentation de 34,345 milliards de FCFA à 6238,951 milliards de FCFA contre 6204,606 milliards de FCFA la veille.



Celle du marché des obligations s’est repliée de 15,67 milliards de FCFA à 7484,752

milliards de FCFA contre 7500,422 milliards de FCFA la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est respectivement occupé par les titres Société Générale Côte d’Ivoire (plus 7,48% à 11 930 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (plus 7,44% à 1 660 FCFA), BICICI Côte d’Ivoire (plus 7,34% à 6 290 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (plus 7,00% à 10 700 FCFA) et Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 6,94% à 770 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres ETI Togo (moins 4,55% à 21 FCFA), Total Côte d’Ivoire (moins 4,23% à 2 150 FCFA), BOA Sénégal (moins 4,00% à 2 400 FCFA), Sitab Côte d’Ivoire (moins 3,93% à 5 7500 FCFA) et Filtisac Côte d’Ivoire (moins 3,53% à 1 640 FCFA).



