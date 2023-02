BRVM : La Société ivoirienne de tabacs à la tête du TOP 5 des plus fortes hausses de cours

Le cours de ce titre passe ainsi de 5 970 FCFA la veille à 6 415 FCFA à l’issue de la journée de cotation de ce mardi 31 janvier 2023.

En dehors de la SITAB, le TOP 5 est occupé respectivement par les titres Crown SIEM Côte d’Ivoire (plus 6,78% à 630 FCFA), SOGC Côte d’Ivoire (plus 4,84% à 5 740 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (plus 2,26% à 8 385 FCFA) et Total Côte d’Ivoire (plus 1,49% à 2 040 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Onatel Burkina Faso (moins 5,74% à 3 200 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 5,66% à 750 FCFA), Oragroup Togo (moins 3,23% à 3 000 FCFA), Société Ivoirienne de banque Côte d’Ivoire (moins 3,09% à 4 700 FCFA) et Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 2,96% à 1 310 FCFA).



Contrairement à la séance du 30 janvier 2023, la valeur totale des transactions est en hausse vertigineuse, passant de 178,715 millions de FCFA à 979,419 millions de FCFA ce 31 janvier 2023.



Concernant les indices, ils sont tous de nouveau en baisse. L’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), a ainsi cédé de 0,57% à 98,15 points contre 98,71 points la veille. De son côté, l’indice composite (l’indice général de la Bourse), a enregistré une baisse de 0,09% à 199,26 points contre 199,44 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a baissé de 0,52% à 101,28 points contre 101,81 points la veille.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, il a enregistré une baisse de 6,716 milliards, passant de 7419,596 milliards de FCFA la veille à 7412,880 milliards de FCFA le 31 janvier 2023.



Celle du marché obligataire la capitalisation est en revanche en hausse de 6,858 milliards à 9099,432 milliards de FCFA contre 9092,574 milliards de FCFA la veille.



