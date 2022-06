BRVM : La capitalisation boursière du marché des actions se rehausse de 28,688 milliards FCFA

Cette capitalisation s’est en effet établie à 6291,586 milliards de FCFA contre 6262,898 milliards de FCFA précédemment. Cet accroissement a eu lieu grâce à l’embellie des indices.



L’indice BRVM Composite a ainsi gagné 0,46% à 209,01 points contre 208,05 points précédemment. L’indice BRVM 10 a aussi gagné 0,87% à 163,35 points contre 161,94 points la veille.



Concernant la capitalisation boursière du marché obligataire, elle est restée stationnaire à 7827,039 milliards de FCFA.



Quant à la valeur totale des transactions, elle est en baisse, s’établissant à 343,729 millions de FCFA contre 462,585 millions de FCFA la veille.



Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres CFAO Côte d’Ivoire (plus 7,06% à 910 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (plus 7,01% à 1 450 FCFA), ETI Togo (plus 6,67% à 16 FCFA), BOA Sénégal (plus 3,90% à 2 400 FCFA) et Filtisac Côte d’Ivoire (plus3,0% à 1 335 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Sucrivoire (moins 7,50% à 925 FCFA), SITAB Côte d’Ivoire (moins 6,90% à 5 805 FCFA), BOA Niger (moins 6,08% à 6 105 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 5,67% à 1 580 FCFA) et Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 2,65% à 3 310 FCFA).

Oumar Nourou

