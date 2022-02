BRVM : La capitalisation du marché des actions fortement boostée de plus de 88 milliards de FCFA

Cette capitalisation est en effet passée de 6299,612 milliards de FCFA la veille à 6387,963 milliards de FCFA à la fin de la journée de ce 17 février. Cette forte hausse est occasionnée par celle des indices notamment l’indice BRVM composite qui est l’indice général de la Bourse. Celui-ci a ainsi gagne 1,40% à 212,21 points contre 209,27 points la veille. Quant à l’indice BRVM 10 (l’indice des 10 valeurs phares), il a aussi gagné 0,86% à 158,69 points contre 157,34 points la veille.



La capitalisation boursière du marché des obligations a aussi enregistré une hausse de 3,959 milliards à 7510,692 milliards de FCFA contre 7506,733 milliards de FCFA précédemment.



Quant à la valeur totale des transactions, elle s’est abaissée, passant de 744,942 millions de FCFA la veille à 615,476 millions de FCFA ce 17 février.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est respectivement occupé par les titres Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 7,50% à 1 075 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (plus 7,44% à 2 095 FCFA), Palm Côte d’Ivoire (plus 7,43% à 9 330 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (plus 7,21% à 1 190 FCFA) et BOA Benin (plus 7,05% à 6 000 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres BOA Sénégal (moins 3,03% à 2 400FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (moins 2,52% à 1 160 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (moins 1,97% à 4 240 FCFA), BICICI Côte d’Ivoire (moins 1,27% à 6 200 FCFA) et Bernabé Côte d’Ivoire (moins 0,43% à 2 300 FCFA).



