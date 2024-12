BRVM : La capitalisation du marché des actions franchit le cap des 10 000 milliards FCFA ce vendredi 13 décembre 2024.

Cette capitalisation s’est en effet établie à 10 058,833 milliards FCFA contre 9 917,140 milliards FCFA le jeudi 12 décembre 2024, soit une augmentation de 142,693 milliards FCFA. Cette capitalisation qui talonne celle du marché obligataire (qui se situe à 10 355,975 milliards contre 10 345,703 milliards FCFA la veille) montre le dynamisme du marché des actions de la BRVM qui n’a pas chipé sa cinquième place de Bourse du continent africain.



Quant à la valeur totale des transactions, elle s’est établie à 805,398 millions FCFA contre 1,347 milliard FCFA la veille.



Les indices connaissent tous une embellie. L’indice BRVM Composite a ainsi enregistré une hausse de 0,46% à 275,48 points contre 274,23points la veille. De son côté, l’indice BRVM 30 a progressé de 0,59% à 138,14 points contre 137,33 points précédemment. La plus grosse hausse est réalisée par l’indice BRVM Prestige avec +0,91% à 112,10 points contre 111,09 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est ainsi occupé respectivement par les titres BOA Sénégal (plus 6,09% à 3 395 FCFA), Onatel Burkina Faso (plus 2,45% à 2 300 FCFA), Total Sénégal (plus 2,17% à 2 350 FCFA), SOGB Côte d’Ivoire (plus 1,96% à 4 690FCFA) et Société Générale Côte d’Ivoire (plus 1,55% à 19 600 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Sicable Côte d’Ivoire (moins 6,85% à 1 020 FCFA), Solibra Côte d’Ivoire (moins 6,47% à 13 000 FCFA), BOA Niger (moins 4,91% à 2 520 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (moins 2,71% à 9 705 FCFA) et Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 2,30% à 850 FCFA).

Oumar Nourou