BRVM : La capitalisation du marché des actions renoue avec la hausse

Mardi 28 Septembre 2021

Cette capitalisation s’est établie à 5512,345 milliards FCFA contre 5497,400 milliards FCFA la veille, soit une augmentation de 14,945 milliards FCFA.



Celle du marché obligataire est apparue aussi en hausse de 11,863 milliards FCFA, passant de 7094,291 milliards FCFA le lundi 27 septembre à 7106,154 milliards FCFA la veille.



La valeur totale des transactions s’est située à 3,332 milliards FCFA contre 1,073 milliard FCFA la veille.

L’indice BRVM 10 a ainsi gagné 0,12% à 142,15 points contre 141,98 points la veille. Quant à l’indice BRVM Composite, il a aussi gagné 0,27% à 183,17 contre 182,67 points la veille.



Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d’Ivoire (plus 7,44% à 5 490 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (plus 6,85% à 2 185 FCFA), BOA Benin (plus 3,41% à 5 150 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (plus 3,26% à 9 500 FCFA) et Bolloré Côte d’Ivoire (plus 2,44% à 2 100 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Sicable Côte d’Ivoire (moins 7,32% à 1 140 FCFA), Safca Côte d’Ivoire (moins 3,82% à 630 FCFA), Palm Côte d’Ivoire (moins 3,33% à 5 800 FCFA), BICICI Côte d’Ivoire (moins 2,40% à 6 100 FCFA) et Société de Caoutchouc de Grand Béreby Côte d’Ivoire (moins 2,21% à 4 200 FCFA)

Oumar Nourou





Source : Après sa forte chute de 25,158 milliards de FCFA enregistrée la veille, la capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a renoué avec la hausse au terme de la séance de cotation de ce mardi 28 septembre 2021.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-La-capitalisation-du-...

