BRVM : La capitalisation du marché des obligations dépasse les 10 150 milliards de FCFA ce 9 mars 2023.

Cette capitalisation s’est en effet établie à 10 151,965 milliards de FCFA contre 9970,640 milliards de FCFA la veille, soit une forte augmentation de 181,385 milliards. A l’origine de cette forte hausse, il y a la première cotation de 17 300 000 obligations issues de l’emprunt obligataire TPBF 6% 2023-2028 avec un cours de référence fixé à 10 000 FCFA. Dans le but de mobiliser des ressources en vue de financer des investissements inscrits dans le budget de l’année 2022, les autorités gouvernementales Burkinabés, par le biais de leur Direction générale du trésor et de la comptabilité publique, avaient émis cet emprunt obligataire. A ce titre, elles avaient procédé du 19 au 27 décembre 2022 inclus à la diffusion de ces titres dans le public au prix de 10 000 FCFA par obligation.





De son côté, la capitalisation boursière du marché des actions a augmenté de 25,101 milliards, passant de 7675,448 milliards de FCFA la veille à 7700,549 milliards de FCFA ce 9 mars 2023.



La valeur des transactions s’est élevée à 854,550 millions de FCFA contre 1,563 milliard de FCFA le 8 mars 2023.



Du côté des trois indices phares, on note une embellie. L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a ainsi progressé de 0,32% à 206,99 points contre 206,32 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) est en hausse de 0,49% à 103,45 points contre 102,95 points la veille.



Pour ce qui est de l’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), il a enregistré une hausse de 0,71% à 107,06 points contre 106,31 points précédemment.





Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (plus 7,14% à 2 250 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (plus 6,82% à 1 175 FCFA), BOA Niger (plus 6,73% à 6 500 FCFA), BOA Burkina Faso (plus 6,31% à 5 985 FCFA) et NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 6,15% à 690 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 3,45% à 2 800 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (moins 1,91% à 8 730 FCFA), Oragroup Togo (moins 1,51% à 2 945 FCFA), Sitab Côte d’Ivoire (moins 1,44% à 6 500 FCFA) et Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 1,43% à 690 FCFA).







Oumar Nourou

Après le 28 février 2023 où elle avait atteint les 10 009,139 milliards de FCFA, la capitalisation boursière du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a posé un nouveau jalon, dépassant pour la première fois les 10 150 milliards de FCFA au terme de la séance de cotation de ce jeudi 9 mars 2023.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-La-capitalisation-du-...