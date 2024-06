BRVM : La capitalisation du marché des obligations renoue avec la hausse ce 11 juin 2024.

Cette capitalisation est en effet passée de 10 290,838 milliards FCFA le lundi 10 juin 2024 à 10 291,172 milliards FCFA ce mardi 11 juin 2024, soit une augmentation de 334 millions de FCFA.



De son côté, la capitalisation du marché des actions enregistre une hausse de 10,501 milliards avec une réalisation de 8 405,940 milliards FCFA contre 8 395,439 milliards FCFA la veille.



Quant à la valeur des transactions, elle s’est un peu relevée à 396,512 millions FCFA contre 309,904 milliards FCFA le lundi 10 juin 2024.



Les indices sont en situation contrastée. L’indice BRVM Composite a progressé de 0,12% à 225,95 points contre 225,67 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM 30 enregistre une hausse de 0,16% à 112,68 points contre 112,50 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige s’est replié de 0,41% à 107,28 points contre 107,72 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Vivant Energy Côte d’Ivoire (plus 6,16% à 775 FCFA), NSIA Banque Côte d’Ivoire (plus 5,09% à 6 300 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 4,21% à 1 980 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 2,04% à 500 FCFA) et Coris Banque International Burkina Faso (plus 1,73% à 10 580 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Oragroup Togo (moins 7,32% à 1 710 FCFA), Sitab Côte d’Ivoire (moins 2,60% à 7 300 FCFA), BOA Mali (moins 1,86% à 1 580 FCFA), Société Ivoirienne de banque Côte d’Ivoire (moins 1,35% à 6 215 FCFA) et SODECI Côte d’Ivoire (moins 0,95% à 5 200 FCFA).

Oumar Nourou