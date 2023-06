BRVM : La capitalisation du marché obligataire enregistre six journées de baisses ininterrompues.

Cette baisse a débuté le vendredi 16 juin 2023 avec une capitalisation de 10 078,121 milliards de FCFA et s’est poursuivie ce vendredi 23 juin 2023 avec une capitalisation de 10 001,275 milliards de FCFA, soit une baisse de 76,846 milliards. Cette baisse s’explique entre autres par le remboursement partiel du capital de certains emprunts obligataires ou le repli du cours d’autres lignes obligataires. La capitalisation du marché obligataire reste tout de même légèrement au-dessus de la barre symbolique des 10 000 milliards de FCFA.

Concernant les autres activités du marché, une baisse de 37,877 milliards de la capitalisation boursière du marché des actions qui passe de 7360,377 milliards de FCFA le 22 juin 2023 à 7322,500 milliards de FCFA ce 23 juin 2023.



La valeur des transactions s’est établie à 1,303 milliard de FCFA contre 4,694 milliards de FCFA la veille.



Les trois indices sont dans le rouge. L’indice composite enregistre ainsi une baisse de 0,52% à 196,83 points contre 197,85 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il a cédé 0,53% à 98,68 points contre 99,21 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige qui enregistre la plus forte baissé, soit -1,08% à 100,39 points contre 101,49 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres Sicable Côte d’Ivoire (plus 4,76% à 1 100 FCFA), Bolloré Côte d’Ivoire (plus 1,90% à 1 340 FCFA), Total Sénégal (plus 0,19% à 2 600 FCFA), BOA Niger (plus 0,17% à 5 875 FCFA) et SIB Côte d’Ivoire (plus 0,10% à 4 995 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Uniwax Côte d’Ivoire (moins 7,30% à 825 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (moins 6,47% à 940 FCFA), ETI Côte d’Ivoire (moins 5,56% à 17 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (moins 3,85% à 2 000 FCFA) et BICICI Côte d’Ivoire (moins 3,52% à 6 850 FCFA).

