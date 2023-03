BRVM : La capitalisation du marché obligataire renoue avec la hausse ce 30 mars 2023.

Ces baisses ont été entamées depuis le 16 mars 2023 avec un niveau de capitalisation de 10 151,075 milliards de FCFA. Du 16 mars 2023 au 29 mars 2023, la capitalisation du marché obligataire a ainsi enregistré une baisse de 82,948 milliards de FCFA. Mais, au terme de la journée de cotation de ce 30 mars, elle connait une hausse de 5,819 milliards FCFA, passant de 10068,127milliards de FCFA la veille à 10 073,946 milliards de FCFA.



La valeur des transactions maintient le cap du milliard, s’établissant à 1,050 milliard de FCFA contre 1,305 milliard de FCFA la veille.



Quant à la capitalisation du marché des actions, elle enregistre une baisse de 31,31 milliards, à 7491,702 milliards de FCFA contre 7523,012 milliards de FCFA le 29 mars 2023.



Les indices sont toujours dans le rouge avec une baisse plus accentuée. L’indice composite (l’indice général de la Bourse) s’est ainsi replié de 0,42% à 201,38 points contre 202,22 points la veille.



Pour sa part, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) s‘est rabaissé de 0,50% à 101,02 points contre 101,53 points le 29 mars 2023.



Quant à l’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), il a enregistré la plus forte baisse avec 1,09% à 103,99 points contre 105,14 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Bolloré Côte d’Ivoire (plus 6,25% à 1 445 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (plus 5,44% à 775 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (plus 5,26% à 1 000 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 4,64% à 790 FCFA) et SETAO Côte d’Ivoire (plus 1,90% à 1 070 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Crown SIEM Côte d’Ivoire (moins 7,41% à 625 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 6,92% à 1 210 FCFA), ETI Togo (moins 5,26% à 18 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 4,72% à 605 FCFA) et Filtisac Côte d’Ivoire (moins 4,17% à 1 150 FCFA).





Oumar Nourou



