BRVM : La capitalisation du marché obligataire renoue avec la hausse.

Cette capitalisation s’est en effet accrue de 2,914 milliards de FCFA, s’établissant à 7500,422 milliards de FCFA contre 7494,603 milliards de FCFA la veille. Mais elle peine encore à atteindre la hausse enregistrée à la fin de la séance de cotation du 8 février 2022 avec 237,644 milliards de FCFA.



Celle du marché des actions a, de son côté, enregistré une baisse de 2,127 milliards de FCFA à 6204,606 milliards de FCFA contre 6206,733 milliards de FCFA la veille.



L’indice composite a enregistré une légère baisse de 0,03% à 206,12 points contre 206,19 points précédemment. Quant à l’indice BRVM 10, il est aussi en légère baisse de 0,11% à 157,53 points contre 157,70 points précédemment.





La valeur totale des transactions s’est établie à 3,406 milliards de FCFA contre 2,030 milliards de FCFA la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est respectivement occupé par les titres SETAO Côte d’Ivoire (plus 7,29% à 1 545 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 7,25% à 740 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (plus 6,51% à 900 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (plus 2,41% à 1 700 FCFA) et Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 2,17% à 940 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 7,29% à 4 260 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 7,10% à 720 FCFA), BICICI Côte d’Ivoire (moins 6,91% à 5 860 FCFA), BOA Sénégal (moins 2,72% à 2 500 FCFA) et Compagnie Ivoirienne d’électricité (moins 2,33% à 2 100 FCFA).





Oumar Nourou

