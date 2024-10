BRVM : La première cotation de l’emprunt de 70 milliards FCfa de la BIDC, fixée au 31 octobre 2024

Dans le cadre de sa mission de soutien au développement durable, la BIDC avait émis cet emprunt certifié vert, social et durable (GSS) par l’agence ISS Corporate Solutions. L’emprunt s’inscrit dans un programme de financement plus large, destinés à soutenir des projets ayant un impact positif sur le développement durable.



L’opération visait d’une part à financer le plan de relance en zone UEMOA dans un contexte Post-Covid-19 et d’autre part le financement de projets pour l’atteinte des Objectifs de Développement Durable.



La diffusion des titres dans le public s’était déroulée du 15 juillet 2024 au 19 juillet 2024. Au terme de cette opération, il a été souscrit sur le marché financier régional de l’UEMOA 7 millions d’obligations BIDC 6,50% 2024-2031 pour un montant total 70 milliards de FCFA.



La date de jouissance de ces titres avait été fixée au 29 juillet 2024.



La séance de cotation de ces deux emprunts, admis au compartiment des obligations de la BRVM, vise à favoriser les échanges des titres sur le marché financier régional. Cette cotation permettra d’autre part d’augmenter significativement la capitalisation boursière du marché obligataire de la BRVM. A la fin de la séance de cotation de ce lundi 14 octobre 2024, cette capitalisation se situe à 10 570,788 milliards de FCFA contre 10 574,163 milliards FCFA la veille, soit une baisse de 3,375 milliards de FCFA.



Selon les dirigeants de la BRVM, la procédure d’introduction retenue pour la première journée de cotation est la procédure ordinaire avec un cours de référence fixé à 10 000 FCFA pour chacune de ces obligations. Le premier cours de négociation sera déterminé par la confrontation des ordres d’achat et de vente.



