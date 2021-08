BRVM : La première cotation de l’emprunt obligataire TPBF 6,50% 2021-2031 fixée au 12 août 2021

En vue de mobiliser des ressources destinées au financement des projets porteurs de croissance inscrits dans son Plan National de Développement Economique et Social (PNDES), l’Etat du Burkina Faso, à travers la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP), avait émis sur le marché financier régional de l’UEMOA du 24 au 28 juin 2021 inclus un emprunt obligataire au prix de 10 000 FCFA par obligation. A l’issue de cette opération, 16 500 000 obligations "TPBF 6,50 % 2021 - 2031" avaient été souscrites, pour un montant total de 165 milliards FCFA.



La date de jouissance de ces obligations était fixée au 06 juillet 2021.



La cotation des titres vise principalement à permettre leurs échanges sur le marché financier régional



Selon les responsables de la BRVM, la procédure d’introduction retenue pour la première journée de cotation est la procédure ordinaire avec un cours de référence fixé à 10 000 FCFA. Le premier cours de négociation sera déterminé par la confrontation des ordres d’achat et de vente.

Oumar Nourou









