BRVM : La première cotation de trois emprunts obligataires de l’Etat du Sénégal émis en août 2023.

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Octobre 2023

Dans l’optique de mobiliser des ressources en vue de financer des investissements inscrits dans le budget de l’année 2023, l’Etat du Sénégal, par le biais de la Direction générale de la comptabilité publique et du trésor, avait émis des emprunts obligataires.



C’est dans ce cadre que l’émetteur avait procédé du 3 au 9 août 2023 à la diffusion de ces titres dans le public au prix de 10 000 FCFA l’obligation.



Au terme de cette opération, il a été souscrit sur le marché financier régional de l’UEMOA 5 946 151 obligations Etat du Sénégal 6,15% 2023-2028, 4 855 020 obligations Etat du Sénégal 6,30% 2023-2030 et 3 025 499 Etat du Sénégal 6,50% 2023-2033, pour un montant de 138 266 700 000 FCFA.



La date de jouissance de ces titres avait été fixée au 14 août 2023.



La séance de cotation des emprunts de l’Etat du Sénégal, admis au compartiment des obligations de la BRVM, vise à favoriser les échanges des titres sur le marché financier régional. Au-delà de ces échanges, l’intérêt de la cotation est de booster la capitalisation boursière du marché obligataire. A la fin de la séance de cotation du 11 octobre 2023, cette capitalisation s’établissait à 10,190,761 milliards de FCFA contre 10 185,867 milliards de FCFA le 10 octobre 2023, soit une hausse de 4,894 milliards.





Selon les dirigeants de la BRVM, la procédure d’introduction retenue pour la première journée de cotation est la procédure ordinaire avec un cours de référence fixé à 10 000 FCFA. Le premier cours de négociation sera déterminé par la confrontation des ordres d’achat et de vente.

Oumar Nourou





Source : https://www.lejecos.com/BRVM-La-premiere-cotation-...

