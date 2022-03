BRVM : Le PER connait une légère hausse hebdomadaire de 0,20

Selon les données publiées par cette SGI, ce PER (cours de l’action sur le bénéfice par action) du marché s’est situé à 13,37 durant la semaine sous revue contre 13,17 au terme de la semaine du 25 février.



Par contre, le rendement moyen du marché est en baisse de 1,09 point de pourcentage, passant de 5,56% à la fin de la semaine du 25 février à 5,47% au terme de la semaine du 4 mars 2022.



Quant à la capitalisation boursière globales, elle a enregistré une légère baisse de 0,07% à 14 024 milliards de FCFA contre 14 033 milliards de FCFA à la fin de la semaine du 25 février.



Selon CGF Bourse, la plus forte hausse hebdomadaire a été réalisée par Air Liquide Côte d’Ivoire spécialisée dans la production et la distribution de gaz industriel (+32,37%). << Depuis le début de la crise russo-ukrainienne, les investisseurs achètent la rumeur d’une flambée progressive des prix du gaz marquée par une offre limitée des grands pays producteurs>>, analyse CGF Bourse. La SGI ajoute que cette action a gratifié le marché d’une magnifique remontée entre le 25 février (695 FCFA) et le 04 mars (920 FCFA) soit un bond de plus de 32%. <<Cette performance du titre s’explique par la confiance des investisseurs sur ce titre au regard des résultats de l’exercice 2021>>, souligne encore CGF Bourse. En effet, au 3ème trimestre 2021, le bénéfice net de la société Air Liquide Côte d’Ivoire, a progressé de 313% grâce à la contractualisation de nouveaux clients.



En revanche, la plus forte baisse hebdomadaire a été réalisée par Ecobank Transnational Incorporated. Togo (ETI Togo) avec -20,00%. Selon CGF Bourse, les investisseurs ont totalement occulté la possibilité de versement de dividendes. <<A l’annonce du dividende à payer, signale cette SGI, le cours du titre a baissé de près de 16% entre le 01 mars 2022 (19 FCFA) et le 04 mars 2022 (16 FCFA).>> Les indicateurs techniques indiquent, selon toujours la Revue Hebdomadaire du marché, un fort signal de vente, à l’image du RSI, largement sous les 32 points. Pour rappel, le groupe panafricain a enregistré au titre de l’exercice 2021, un bénéfice net en hausse de 296% à 350 millions $EU (194 milliards FCFA) grâce à la hausse du PNB et une maitrise des charges.





Le compartiment obligataire du marché financier sous régional a clôturé la semaine avec une capitalisation boursière de 7 531 milliards FCFA au 04 mars contre 7 497 milliards FCFA au 25 février, soit un bond de 0,44%. Au terme de la semaine, la valeur hebdomadaire transigée s’est établie à 3,17 milliards FCFA contre 24,44 milliards FCFA la semaine précédente, soit une baisse de 87%.



Selon CGF Bourse, les transactions du marché ont porté principalement sur la transaction de 150 239 titres réalisée le 03 mars pour un montant global de 1,54 milliard de FCFA sur l’emprunt obligataire du Trésor Public du Burkina Faso dénommé « TPBF.O8-TPBF 6,50% 2019-2027 ». Par ailleurs, la semaine sous revue a été marquée par l’admission à la cote des 2 000 000 titres dénommés « FCTC TEYLIOM IMMO 7% 2021-2028 » au compartiment des obligations de la BRVM, pour une capitalisation boursière globale de 20 milliards FCFA.



Concernant le marché monétaire, durant la période du 28 février au 04 mars 2022, les Etats membres de l’UEMOA y sont intervenus pour une levée de dette d’un montant de 140 milliards FCFA. Les investisseurs ont proposé un montant de 192,9 milliards FCFA, soit un taux de couverture de 137,8%.



Les émetteurs ont retenu un montant de 139,8 milliards FCFA, soit un taux d’absorption de 72,5%. L’émission la plus prisée sur la semaine, selon CGF Bourse, a été celle des Bons Assimilables du Trésor de la Côte d’Ivoire avec un taux de couverture de 265,7% pour un montant global proposé de 79,7 milliards FCFA.



Oumar Nourou







