BRVM : Le Price Earning Ratio atteint 9,65 au terme de la semaine du 8 au 12 mai 2023.

Selon cette SGI, ce PER se situait à 7,25 le 8 mai 2021. Le rendement moyen du marché est aussi en hausse, se situant à 8,01% contre 7,95% le 8 mai 2023.

CGF Bourse signale par ailleurs une hausse hebdomadaire de 0,32% à 17 386 milliards de FCFA.



La plus forte hausse hebdomadaire de cours est réalisée par ORAGROUP Togo avec +7,95%. <<Le titre est dans un trend baissier depuis le début d’année et a atteint durant la semaine le prix de 2 200 FCFA qui constitue le cours le plus bas atteint par l’action depuis son IPO>>, souligne CGF Bourse. Elle ajoute que cette tendance baissière a été accentuée par un résultat déficitaire de 3,96 milliards FCFA enregistré par le groupe bancaire au premier trimestre 2023. <<Ce prix de 2 200 FCFA n’ayant jamais été atteint par le titre a été considéré comme un support par certains investisseurs qui ont jugé bon d’acquérir l’action, avec un volume transigé de 33 625 titres cette semaine contre 7 294 titres la semaine précédente>>, analyse CGF Bourse.



Le Top3 des plus fortes hausses hebdomadaires est occupé par Oragroup Togo (+7,95% à 2 375 FCFA), Total Sénégal (+4,88% à 2 580 FCFA) et Onatel Burkina Faso (+4,50% à 2 905 FCFA).



La plus forte baisse hebdomadaire de cours est le fait de la SOGB Côte d’Ivoire avec-14,34%. Selon CGF Bourse, la baisse du cours du titre fait suite à la publication le 09 mai du rapport d’activités du premier trimestre de la société où celle-ci fait état d’un résultat en chute de 26,3% impacté par la baisse mondiale des prix de vente de caoutchouc. <<Cette annonce a refroidi l’engouement des investisseurs à qui la société annonçait deux semaines plus tôt un résultat annuel en amélioration 6,28% au titre de l’exercice 2022>>, note CGF Bourse.



Le compartiment obligataire du marché financier sous-régional a clôturé la semaine avec une capitalisation boursière de 9 930 milliards FCFA au 12 mai contre 9 932 milliards FCFA au 08 mai, soit une baisse de 0,02%. Selon CGF Bourse, cette régression de la capitalisation boursière se justifie par la baisse du cours des obligations telles que le TPBF.O6 et le EOM.O8 dénommées respectivement « ETAT DU BURKINA 6,50% 2018-2025 » et « ETAT DU MALI 6,20% 2022-2032 ».



Au terme de la semaine sous revue, la valeur hebdomadaire transigée s’est établie à 739,73 millions FCFA contre 1,77 milliard FCFA la semaine précédente, soit une baisse de 58,3%. A ce niveau, la SGI signale que les transactions du marché porté principalement sur 30 045 titres transigés les 08 et 11 mai 2023 sur l’emprunt obligataire FORBT.O1 dénommé « FCTC ORABANK 7% 2021-2026 » pour un montant global de 266,44 millions FCFA.



Durant la période sous revue, les interventions des trésors des pays de l’UMOA sur le marché des titres publics ont reçu des soumissions bien au-delà des montants demandés. Les soumissions des Etats ont été adjugées à plus de 100% et les taux d’absorption sont compris entre une fourchette de 64,28% pour le Sénégal et 100% pour le Niger. Les émetteurs ont sollicité le marché monétaire pour un montant global de 165 milliards FCFA contre 125 milliards FCFA la semaine précédente. Les soumissions s’élèvent à un montant global de 226,16 milliards FCFA, soit un taux de couverture de 137%. Le montant global retenu est de 175,66 milliards FCFA, soit un taux d’absorption de 78%.



