BRVM : Le Price Earning Ratio du marché des actions se rebaisse à 10,51x.

Le PER est le rapport entre le cours de l’action et le bénéfice net par action. Son intérêt est qu’il permet aux investisseurs d’estimer le prix d’une action d’une société cotée en Bourse. Généralement, le PER va de 5 à 40. Entre 10 et 17, on considère que le ratio est bon. En dessous, on peut considérer que la société va bientôt perdre des bénéfices. Par contre, au-dessus de 17, les analystes s’accordent à dire que l’entreprise est en croissance. De même, au-dessus de 25, il s’agit d’un très bon ratio qui laisse présager de très forts profits dans le futur. Toutefois, un ratio au-dessus de 25 peut aussi vouloir dire que les actions de la société font l’objet d’une bulle spéculative.



Selon toujours la revue de CGF Bourse, le rendement moyen du marché a régressé, passant de 7,89% le 17 mars 2025 à 7,82% le 21 mars 2025.



Quant à la capitalisation boursière globale du marché, il a baissé 2,05% durant la semaine sous revue à 21 125,99 milliards FCFA contre 21 569,10 milliards FCFA le 17 mars 2025.



La plus forte hausse hebdomadaire de cours est réalisée par le titre BOA Sénégal. Selon CGF Bourse, la filiale sénégalaise du groupe bancaire marocain BANK OF AFRICA a enregistré la meilleure performance du marché des actions au cours de la semaine écoulée <<suite à une progression de 17,33% de son cours en raison de la publication de ses résultats annuels de 2024 qui sont ressortis en hausse de 17,40% et d’un niveau de dividende de 350 FCFA offrant un rendement de 10,10% par rapport au cours de l’action à la date de publication.>> L’attractivité de ce dividende a donc suscité un fort intérêt des investisseurs, propulsant ainsi le cours de l’action à 3 995 FCFA contre 3 405 FCFA la semaine précédente. Le volume des transactions sur la semaine a également connu une hausse significative de 31%, atteignant 35 253 actions échangées contre 26 960 actions échangées au cours la semaine précédente. Selon toujours CGF Bourse, le résultat net de BOA Sénégal a progressé à 19,98 milliards de FCFA contre 17,02 milliards de FCFA en 2023 et la société a décidé de distribuer 70% de ce résultat net aux actionnaires contre 47% en 2023.



Le TOP 3 des plus fortes hausses hebdomadaires de cours est occupée par les titres BOA Sénégal (+17,33% à 3 995 FCFA), BOA Burkina Mali (+13,62% à 2 420 FCFA) et Sicable Côte d’Ivoire (+12,96% à 1 395 FCFA).



La plus forte baisse hebdomadaire de cours est le fait de ORANGE Côte d’Ivoire avec -19,73%. Selon CGF Bourse, la chute du cours de l’action du leader des télécommunications en Côte d’Ivoire a entraîné une perte de 481,34 milliards FCFA en capitalisation boursière. <<Cette baisse s’explique par le niveau jugé insuffisant du dividende proposé par la société pour l’exercice 2024>> analyse la SGI dans sa revue. Selon toujours CGF Bourse, le titre a atteint la barre des 13 000 FCFA, un seuil qu’il n’avait plus touché depuis juillet 2024, et évolue désormais sous sa moyenne mobile 200, confirmant ainsi une tendance baissière de long terme selon les indicateurs techniques. De plus, avec un RSI à 8,90, l’action est en situation d’extrême survente. Par ailleurs, CGF Bourse note que le niveau des 13 000 FCFA pourrait constituer un premier support en attendant des signaux de retournement plus clairs, notamment avec la publication des résultats du premier trimestre 2025 à venir, qui pourraient jouer un rôle de catalyseur en faveur d’un rebond. Orange Côte d’Ivoire a enregistré une hausse de 2,1% de son résultat net à fin 2024, mais a réduit son dividende net de 15,4%, passant de 780 FCFA en 2023 à 660 FCFA en 2024.



Le Flop 3 des plus fortes baisses hebdomadaires de cours est occupé respectivement par les titres Orange Côte d’Ivoire (-19,73% à 13 000 FCFA). SETAO Côte d’Ivoire (-10,07% à 625 FCFA) et BOA Niger (-8,08% à 2 675 FCFA).



Le compartiment obligataire du marché financier sous-régional a clôturé la semaine du 17 au 21 mars 2025 par une capitalisation boursière de 10 507,15 milliards de FCFA contre 10 535,77 milliards de FCFA au 14 mars 2025 en régression de 0,24%. Selon CGF Bourse, cette régression se justifie essentiellement par le dernier remboursement de capital de l’obligation FCTC NSIA BANQUE 7,00% 2020-2025 et le remboursement partiel de capital de 4 autres lignes obligataires notamment le FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030, le TPBF 6,50% 2020-2028, le TPCI 5,75% 2019-2026 et le TPCI 6,00% 2019-2029.



Au terme de la semaine, la valeur hebdomadaire transigée s’est établie à 437,31 millions de FCFA contre 841,10 millions de FCFA la semaine précédente, soit une régression de 403,79 millions de FCFA de la valeur globale transigée sur les emprunts obligataires cotés (-48,01%). Les échanges sur le marché ont principalement concerné 35 000 titres de l’obligation TPCI 5,90% 2021-2031, pour une valeur de 281,76 millions de FCFA.



Au terme de la semaine du 17 au 21 mars 2025, le Price Earning Ratio (PER) du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) s'est rabaissé à 10,51x contre 11,32x la semaine précédente, selon la Revue Hebdomadaire, une publication de la Société de gestion et d'intermédiation (SGI) CGF Bourse basée à Dakar.

