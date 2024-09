BRVM : Le cours de l’action Solibra atteint 102 125 FCfa, en cette fin de semaine

Cette société franchit un nouveau pallier d’autant plus que le cours de son action s’établissait à 93 075FCFA le 20 septembre 2024. Entre le 19 septembre 2024 où il se situait à 86 590 FCFA et ce 27 septembre 2024, l’action Solibra connait une augmentation de 15 535 FCFA. La Solibra a réalisé au 31 décembre 2023 un résultat net de 15,078 milliards FCFA contre 1,217 milliard FCFA en 2022, en forte augmentation de 13,861 milliards FCFA. Cette entreprise, n’a pas encore publié ses résultats au titre du premier et du deuxième trimestre 2024. Néanmoins, ses dirigeants projettent de distribuer des dividendes bruts de 4,938 milliards FCFA.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Solibra Côte d’Ivoire (plus 7,50% à 102 125 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 7,00% à 535 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 5,59% à 850 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (plus 5,06% à 830 FCFA) et SODECI Côte d’Ivoire (plus 4,55% à 5 750 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Filtisac Côte d’Ivoire (moins 7,24% à 1 345 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (moins 2,10% à 500 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (moins 1,47% à 3 350 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 1,27% à 2 335 FCFA) et Société Ivoirienne de banque Côte d’Ivoire (moins 0,60% à 6 600 FCFA).



La valeur des transactions est passée de 1,021 milliard FCFA la veille à 972,873 millions FCFA ce vendredi 27 septembre 2024.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 39,513 milliards, à 9 629,201 milliards FCFA contre 9 589,688 milliards FCFA le 26 septembre 2024.



Celle du marché des obligations est en baisse de 2,07 milliards FCFA, se situant à 10 502,786 milliards FCFA contre 10 504,856 milliards FCFA la veille.



Tous les indices sont en vert. L’indice composite a ainsi gagné 0,41% à 265,28 contre 264,19 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il a progressé de 0,30% à 132,96 points contre 132,56 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige est en hausse de 0,09% à 112,68 points contre 112,58 points précédemment.

