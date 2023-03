BRVM : Le cours du titre Bolloré Côte d’Ivoire enregistre 7,25% de hausse hebdomadaire.

<<Le titre est dans un trend haussier porté par le dynamisme des achats (17 150 actions échangées cette semaine contre 6 475 actions transigées la semaine précédente)>>, note CGF Bourse. Sur un an, la SGI souligne que le titre a fait mieux que l’indice Prestige avec une performance de 6,47% dans un contexte de ralentissement des arrivées de fèves dans les ports ivoiriens. En mai 2022, Bolloré Côte d’Ivoire inaugurait, sa 3ème station d’empotage de cacao à San Pedro.



Le Top 3 de CGF Bourse des plus fortes hausses hebdomadaires de cours est occupé par Bolloré Côte d’Ivoire (+7,25% à 1 480 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (+5,77% à 1 375 FCFA) et Bernabé Côte d’Ivoire (+4,62% à 2 040 FCFA).



La plus forte baisse hebdomadaire de cours est réalisée par SICABLE Côte d’Ivoire avec -15,48%. CGF Bourse note une cession du titre par certains investisseurs qui le détenaient après la publication des résultats annuels 2022. Ainsi, le volume hebdomadaire transigé est passé de 3.477 actions échangées la semaine dernière à 4 550 actions transigées durant la semaine sous revue. La société a annoncé le 14 mars 2023 un bénéfice net 2022 en croissance à 1,07 milliard FCFA contre 40 millions FCFA en 2021 grâce à la maitrise des charges.



Le Flop 3 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Sicable Côte d’Ivoire (-15,48% à 1 010 FCFA), BOA Mali (-9,77% à 1 200 FCFA) et Compagnie Ivoirienne d’électricité (-7,36% à 2 140 FCFA).



Le compartiment obligataire du marché financier sous-régional a clôturé la semaine avec une capitalisation boursière de 10 149 milliards FCFA au 17 mars contre 10 153 milliards FCFA au 13 mars, soit une baisse de 0,04%. Selon la publication de CGF Bourse, cette régression se justifie par le repli du cours du titre dénommé « TPBF.O10 – ETAT DU BURKINA 6,50 % 2020-2028 ».



Au terme de la semaine sous revue, la valeur hebdomadaire transigée s’est établie à 212 millions FCFA contre 3,37 milliards FCFA la semaine précédente, soit une baisse de 93,72%. Les transactions du marché portent principalement sur 22 553 titres transigés le 16 mars pour un montant global de 193,4 millions FCFA sur l’emprunt obligataire dénommé « FTIMC.01 - FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028 ».



La capitalisation boursière globale de la BRVM a enregistré une baisse hebdomadaire de 0,37% à 17 816 milliards de FCFA. Il en est de même du Price Earning Ratio (PER) qui passe de 8,16 le 13 mars à 8,04 le 17 mars.

En revanche, le rendement moyen du marché est en progression puisqu’il passe sur la même période de 7,41% à 7,43%.



Sur la période du 13 au 17 mars 2023, les Etats membres de l’UMOA sont intervenus sur le marché monétaire pour une levée de dette d’un montant de 145 milliards FCFA et les investisseurs ont proposé un montant de 126 milliards FCFA, soit un taux de couverture de 86,90%. Les émetteurs ont retenu un montant de 125,37 milliards FCFA soit un taux d’absorption de 99,50%. L’émission la plus prisée de la semaine, selon CGF Bourse, a été celle des bons et Obligations Assimilables du Trésor de la Côte d’Ivoire avec un taux de couverture de près de 100,81%% pour un montant global proposé de 80,64 milliards FCFA.



Source : Le cours du titre Bolloré Côte d'Ivoire a enregistré une hausse de 7,25% au niveau du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) au terme de la semaine du 13 au 17 mars 2023 par rapport à la semaine précédente, selon la Revue Hebdomadaire, une publication spécialisée de la Société de Gestion et d'intermédiation (SGI) CGF Bourse basée à Dakar.

