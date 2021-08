BRVM : Le marché actions maintient son trend haussier durant la semaine du 16 au 20 août

<< La progression des secteurs Industrie et Finances a largement contribué à cette hausse>>, explique la SGI qui ajoute que le marché a atteint un nouveau seuil à 175 points.



Au terme de la séance du vendredi 20 août, l'indice BRVM C a progressé de 3,13%, signant ainsi un plus haut, alors que l'indice BRVM 10 a enregistré une hausse de 1,12%.



Les titres en hausse ont dépassé en nombre les titres en baisse par 27 valeurs à 12 et 7 stables.

Selon toujours IMPAXIS SECURITIES, la meilleure performance de la séance pour l'indice BRVM C est à mettre au crédit du titre NEI CEDA Côte d’Ivoire en hausse de 39,73% pour un cours de clôture de 510 FCFA. En seconde position, on retrouve SOLIBRA Côte d’Ivoire qui a gagné 33,49% pour une clôture à 151 180 FCFA. Le titre Compagnie Ivoirienne d’électricité est venu compléter ce trio de tête avec une progression de 29,33% pour une fin de séance à 2 315 FCFA.



Les valeurs les moins performantes sont SAFCA Côte d’Ivoire en repli de 20,93% à 590 FCFA en clôture, SICOR Côte d’Ivoire qui a perdu 20,69% à 3 890 FCFA et SETAO Côte d’Ivoire, en baisse de 6,47% à 650 FCFA a la clôture.

Parmi les secteurs ayant performé, la publication de IMPAXIS SECURITIES a mis l’accent sur le BRVM-Industrie. <<L’indice a augmenté de 165,43% à 96,22 points depuis le début de l’année affichant la meilleure performance sectorielle du marché à date>>, souligne la SGI qui ajoute que ce niveau de valorisation de l’indice reste tributaire du rétablissement du sentiment des investisseurs sur la santé financière des sociétés composant l’indice.



Le compartiment de la dette du marché financier sous-régional a terminé la semaine sous revue avec une valeur de transaction globale de 8,575 milliards FCFA pour un volume de 853 706 de titres transigés. Le titre "TPCI 5,95% 2017-2024” est le titre le plus transigé de la semaine avec 82,04% de la valeur des transactions. Au terme de la semaine du 20 août, la capitalisation boursière s'est établie à 6 921,41 milliards FCFA contre 6 936,91 milliards FCFA la semaine précédente.



Durant la semaine sous revue, le marché des titres publics a enregistré cinq opérations des Etats du Sénégal, du Togo, du Burkina, de la Côte d’Ivoire et du Niger. Le montant global mis en adjudication s’élevait à 225 milliards FCFA, soit 200 milliards FCFA via les bons assimilables du trésor (BAT) et 25 milliards via les obligations de relance. Selon IMPAXIS SECURITIES, a l’image des soumissions observées la semaine dernière, les différentes opérations ont enregistré globalement un taux de couverture de 218,74% pour une valeur totale de 492 milliards dont 48,05% ont été retenu in fine par les Etats émetteurs.



Source : Le marché actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a maintenu son trend haussier durant la semaine du 16 au 20 août 2021, selon la Revue Hebdomadaire des Marchés, éditée par la Société de gestion et d'intermédiation (SGI) IMPAXIS SECURITIES.

