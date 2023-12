BRVM : Le marché des actions finit l’année 2023 avec une capitalisation de 7966,959 milliards de FCFA.

Par rapport à la séance de la veille où elle s’établissait à 7 995,720 milliards de FCFA, cette capitalisation du marché des actions est en baisse de 28,761 milliards. Mais par rapport au 2 janvier 2023 où elle se situait à 7 676,402 milliards de FCFA, la capitalisation du marché des actions connait une augmentation de 290,557 milliards de FCFA en valeur absolue et 3,78% en valeur relative.



Celle du marché obligataire est en hausse de 25,428 milliards, passant de 10 276,851 milliards de FCFA le jeudi 28 décembre 2023 à 10 302,279 milliards de FCFA ce 29 décembre 2023. Par rapport au 2 janvier 2023 où elle s’élevait à 8 926,122 milliards de FCFA, cette capitalisation enregistre une hausse de 1 376,157 milliards de FCFA en valeur absolue et 15,41% en valeur relative.





La valeur totale des transactions reste toujours maintenue au-dessus de la barre du milliard de FCFA avec une réalisation de 1,476 milliard de FCFA contre 1,194 milliard de FCFA la veille.



Au niveau des indices, on note une situation contrastée. L ’indice composite (indice général de la Bourse) enregistre une baisse de 0,36% à 214,15 points contre 214,92 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), il a aussi enregistré une baisse de 0,36% à 107,85 points contre 108,24 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) est en forte progression de 1,05% à 101,47 points contre 100,42 points la veille.





Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d’Ivoire (plus 7,46% à 3 025 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (plus 7,31% à 2 350 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (plus 7,25% à 1 110 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 6,04% à 790 FCFA) et ETI Togo (plus 5,56% à 19 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Filtisac Côte d’Ivoire (moins 7,30% à 1 840 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (moins 6,96% à 535 FCFA), Crown SIEM Côte d’Ivoire (moins 6,67% à 700 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (moins 5,03% à 1 700 FCFA) et Africa Global Logistics Côte d’Ivoire (moins 3,57% à 1 350 FCFA).





Oumar Nourou

Au terme de la dernière séance de cotation de l’année 2023, le marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a clôturé avec une capitalisation de 7966,959 milliards de FCFA.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Le-marche-des-actions...