BRVM : Le marché enregistre moins de 460 millions de transactions ce 1er avril 2022

La valeur totale des transactions répertoriée par les responsables de la BRVM s’est en effet située à 456,183 millions de FCFA contre 2,960 milliards de FCFA la veille.



Pour ce qui est des indices, on note une situation contrastée. L’indice BRVM Composite a ainsi enregistré un repli de 0,24% à 218,81 points contre 219,34 points la veille. En revanche, l’indice BRVM 10 a gagné 0,18% à 167,54 points contre 167,241 points précédemment.





Pour ce qui est de la capitalisation boursière du marché des actions, elle s’est repliée de 16,054 milliards, à 6586,647milliards de FCFA contre 6602,701 milliards de FCFA le jeudi 31 mars.





La même tendance baissière caractérise la capitalisation du marché des obligations qui passe de 7642,150 milliards de FCFA la veille à 7635,118 milliards de FCFA la veille (-7,032 milliards).





Le Top 5 des plus fortes hausses est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d’Ivoire (plus 6,57% à 6 000 FCFA), Crown Siem Côte d’Ivoire (plus 5,88% à 720 FCFA), Total Sénégal (plus 5,60% à 2 640 FCFA), Total Côte d’Ivoire (plus 4,78% à 2 410 FCFA) et SMB Côte d’Ivoire (plus 4,23% à 7 400 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Bicici Côte d’Ivoire (moins 6,18% à 6 000 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 5,62% à 840 FCFA), Solibra Côte d’Ivoire (moins 5,49% à 155 000 FCFA), Bolloré Côte d’Ivoire (moins 4,17% à 2 300 FCFA) et BOA Sénégal (moins 2,91% à 2 300 FCFA).



Oumar Nourou

