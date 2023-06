BRVM : Le marché enregistre plus de 4,600 milliards de FCFA de transactions ce 22 juin 2023.

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Juin 2023 à 20:09 | | 0 commentaire(s)|

La valeur des transactions s’est en effet élevée à 4,694 milliards de FCFA contre 1,071 milliard de FCFA la veille. A l’origine de cette forte transaction il y a l’achat de 454 521 obligations TPCI 5,90% 2016-2026 au cours de 9 500 FCFA, soit une valeur transigée de 4 317 949 500 FCFA.



Concernant les autres activités du marché, on note une augmentation de 25,041 milliards de la capitalisation boursière du marché des actions avec une réalisation de 7360,377 milliards de FCFA contre 7335,336 milliards de FCFA le 21 juin 2023.



Celle du marché obligataire reste toujours dans une logique baissière, s’affichant à 10 002,121 milliards de FCFA contre 10 023,073 milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 20,952 milliards de FCFA.





Du côté des indices, on note une situation contrastée. En effet, si une hausse est relevée du côté de l’indice composite (+0,34% à 197,85 points contre 197,17 points la veille) et de

l’indice BRVM 30 (+0,34% à 99,21 points contre 98,87 points la veille), il en va autrement du cote de l’indice BRVM Prestige qui enregistre une baisse de -0,42% à 101,49 points contre 101,92 points la veille.





Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres Uniwax Côte d’Ivoire (plus 7,23% à 890 FCFA), BOA Burkina Faso (plus 5,02% à 6 175 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (plus 4,07% à 4 990 FCFA), BOA Benin (plus 3,45% à 5 995 FCFA) et BOA Mali (plus 3,44% à 1 355 FCFA).





Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres ONATEL Burkina Faso (moins 5,69% à 2 735 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (moins 4,11% à 1 050 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (moins 2,20% à 2 000 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (moins 0,63% à 795 FCFA) et Nestlé Côte d’Ivoire (moins 0,20% à 7 650 FCFA).





Oumar Nourou





Source : Un grand engouement des investisseurs a été noté à la fin de la journée de cotation de ce jeudi 22 juin 2023 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) avec des transactions de plus de 4,600 milliards de FCFA.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Le-marche-enregistre-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook