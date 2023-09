BRVM : Le marché enregistre plus de 6,800 milliards FCFA de transactions au terme de la journée du 7 septembre 2023.

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Septembre 2023 à 21:48 | | 0 commentaire(s)|

La valeur de ces transactions s’est en effet établie à 6,815 milliards de FCFA contre 1,326 milliard de FCFA le mercredi 6 septembre 2023. A l’origine de ces fortes transactions, il y a une valeur transigée de 5,954 milliards de FCFA au niveau du marché obligataire. Il s’agit notamment de l’achat de 389 329 obligations TPBF (Trésor Public du Burkina Faso) 6,50% 2017-2024 pour une valeur totale de 3,873 milliards de FCFA et de celui de 167 059 obligations TPCI (Trésor Public de Côte d’Ivoire) 5,80% 2020-2027 pour une valeur totale de 1,607 milliard de FCFA.



Concernant les autres activités du marché, la capitalisation boursière du marché des action a atteint 7 907,415 milliards FCFA contre 7865,848 milliards de FCFA la veille, soit une augmentation de 41,567 milliards. Cette hausse est consécutive à celle des indices notamment l’indice BRVM Composite (l’indice général de la Bourse). Celui-ci affiche en effet une progression de 0,43% à 212,55 points contre 211,43 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), a gagné 0,46% à 106,72 points contre 106,12 points la veille.



La plus forte hausse est réalisée par l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) avec 0,73% à 104,86 points contre 104,03 points la veille.



La capitalisation du marché obligataire est toujours en baisse, se situant à 10 089,658 milliards de FCFA contre 10 092,837 milliards de FCFA le mercredi 6 septembre 2023 (-3,179 milliards).



Oumar Nourou





Source : Au terme de la séance de cotation de ce jeudi 7 septembre 2023 la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré des transactions de plus de 6,800 milliards de FCFA.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Le-marche-enregistre-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook